Harmadik alkalommal rendeztek krupiébajnokságot a Las Vegas Casino Atlantisban, a hazai megmérettetés győztese Csakmag Martin lett, a Las Vegas Casino Corvin Sétány kaszinó munkatársa, aki júniusban képviselni fogja hazánkat a hollandiai Venloban tartandó európai döntőn.

A kaszinókban dolgozó krupiék, vagy ahogy a köznyelv ismeri őket, osztók, nem elég ismerniük a szabályokat, gyorsan számolniuk fejben és jól zsonglőrködni a lapokkal, zsetonokkal, de profi módon, készségszinten kell kezelniük a váratlan szituációkat is. A krupiébajnokságon egyszerre kerül megmérettetésre valamennyi kompetencia.

A verseny 1-4. helyezettjei Kép: KNK

A hazai kifejezetten krupiéknak szóló versenyt a napokban tartották a Las Vegas Casino Atlantisban, amely esemény hagyományosan a hazai osztók legnívósabb megmérettetése. A versenyzőket a nemzetközi szabályrendszer alapján – vendégkapcsolat, technikai készségek és játékirányítás – értékelték.

A krupiéknak Amerikai rulett és Blackjack asztalokon kellett 20-20 perces játékvezetést tartaniuk. A látottakat a szakmai zsűri pontozta, akik mindemellett különböző szituációs feladatokat is adtak a krupiéknak, azt imitálva, mintha valódi vendégekkel állnának szemben.

Egy osztónak ugyanis nem elég tisztában lennie a játékok szabályrendszerével. A munka legösszetettebb része a vendégkezelés, így a megnyerő stílus és az udvariasság alap, azonban szükség van nagyon jó emberismeretre is, hogy a legkülönfélébb vendégtípusokat kezelni tudják.

A szervezők kiemelt törekvése a versennyel kapcsolatban az, hogy az érdeklődők figyelmét felhívják a krupié szakmára, illetve a pezsgő kaszinóélet varázsára, ennek köszönhetően pedig minél többen jelentkezzenek az itthon elérhető képzésekre.

„Szeretnénk elérni, hogy a hazai krupié szakmát nemzetközi szinten is minél nagyobb elismerés övezze. Az évente tartandó megmérettetést így egy nagyon fontos állomásnak tekintjük egy hosszú út során. Bízunk benne, hogy a jövőben egyre többen kapnak majd kedvet, hogy részt vegyenek tanfolyamainkon, és elsajátítsák a szakma fortélyait, hiszen, ahogy ez a verseny is mutatja, a legügyesebb és legrátermettebb krupiék lehetőséget kapnak rá, hogy akár a nemzetközi mezőnyben is elismerést vívjanak ki maguknak” – hangsúlyozta Holcsek Erik, a versenyt szervező, és a budapesti kaszinókat üzemeltető LVC Diamond Kft. szakmai és játéktechnikai igazgatója.

Kiemelte: nagy céljuk, hogy belátható időn belül az európai nagydöntőt Magyarországon szervezzék meg.