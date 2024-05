Nyílt levelet írt Vesztergom Dórának, az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatóság igazgatójának Kaáli Nagy Géza, a Kaáli Intézet alapítója, a meddőségi ellátás problémáiról, és arról, hogy miért nem születik meg minden vágyott lombikbébi Magyarországon.

A levelet az MTI OTS hozta le, ezért változtatás nélkül közöljük.



Tisztelt Igazgató Asszony, Kedves Dóra!



Szülessen meg minden kívánt gyermek! Ezt a nemes és hangzatos küldetést a honlapodon olvastam. Közben olyan történelmi mélypontra zuhant Hazánk demográfiai statisztikája, hogy napjainkban valóban minden egyes gyermek megszületése rendkívüli jelentőséggel bír. Ezért kereslek fel ismét nyílt levélben, mint a kormány "Főlombikosát".



Az Inforádióban 2024. február 3-án az alábbi nyilatkozatot tetted közzé:

"Magyarországon évente 1.800-2.000 baba születik lombikprogram segítségével, ami nagyjából a születések számának két százaléka. A meddőségi szektor fejlesztésével azt szeretnék elérni, hogy az asszisztált reprodukciós kezelésekből származó gyermekek száma évi 4500-ra emelkedjen."



A születésszám növelésére korábban jómagam is tettem hasonló javaslatot a miniszterelnök úrnak (2017. május 22.) :

"Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy töröljék el a gyermekek ezreinek megszületését akadályozó teljesítmény volumen korlátot a lombikbébi kezelések tekintetében… Egy ilyen döntés eredményeként az OEP elemzése szerint a lombikbébi módszerrel született gyermekek száma az évenkénti 2000-ről 3500-ra emelkedne… Ha a javasolt intézkedések már akkor bevezetésre kerültek volna, ma hazánkban 10 000 gyermekkel több élne." Tehát ez a kérdés már 2017-ben is aktuális volt, ma pedig nem csak aktuális, hanem megvalósítása a Te felelősséged.



A lombikbébi kezelések teljes körű finanszírozása a magánintézetek állami tulajdonba vétele után 2019 decemberében kezdődött. Nem igazán értem, hogy a korlátlan, bőkezű finanszírozás mellett, négy és fél év alatt, miért nem dupláztátok meg a kezelések és a megszületett gyermekek számát. Azt sem értem, hogy mit fed ez a rejtélyes "meddőségi szektor fejlesztése" kifejezés, ami szerinted megduplázná a szülésszámot. A kért feltételeket a kormány teljesítette, a lombikbébi kezelések mégsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ott vagyunk, ahol az állami monopol helyzet előtt voltunk, csak most a "meddőségi szektor fejlesztés" a magyarázat arra, hogy miért nem született meg több ezer vágyott gyermek, szöges ellentétben a kormány nemzetstratégiai elvárásaival.



Korábbi munkatársi kapcsolatunkra és három évtizedes tapasztalatomra tekintettel engedd meg, hogy összefoglaljam Neked azt, hogy én mit értek egy hatékony "meddőségi szektor fejlesztés" alatt: Már a magánintézetek állami tulajdonba vételekor legalább 4-5 új nagy kapacitású intézetet kellett volna létrehozni. A meglévő centrumokban is azonnali kapacitásbővítésre lett volna szükség, mind a személyi állomány mind a műszerezettség tekintetében. Nagyon fontos lett volna az utánpótlás nevelés. Lehet, hogy ezek a lépések számodra elavultnak tűnnek, de határozottan kijelenthető, hogy a volt intézeteim a Dévai és a Forgács Intézettel együtt - nagyszabású kapacitás bővítés nélkül - nem lesznek képesek megduplázni a betegforgalmukat és a megszületett gyermekek számát.



Mint a mellékelt beteg panaszok is érzékeltetik az állami intézetek túlzsúfoltsága miatt már most sem születik meg minden vágyott lombikbébi:



"Goromba recepciósok. Időpont nincs. Osztrák rendszámú Ferrari van. Nagykép van. Személyes megkeresésre sincs időpont. 2 év után megkérdeztem recepción kit kell lefizetni vagy megölni időpontért. Kék halál.... lefagytak. Átmentem Pozsonyba... Iscare... 4 nap múlva az első telefon után volt időpont!!!"



LEHETETLEN fölhívni őket! Hónapok alatt 2x sikerült akkor azt mondták már nincs időpont. 08:01-kor! ma végre fölvették 08:00-kor de azt mondta hívjam később mert nincs bent a kolléganő aki időpontot ad és letette! 168 x hívtam őket csak ma!!! A hónapok alatt több ezerszer! Kiábrándító! Ezért fizetem a TB-t!



Kedves Dóra! Minél későbbre halasztjátok a széleskörű kapacitás bővítést, annál több meg nem született gyermekkel kell számolni. Ez annak idején számomra lelkiismereti és Hippokratészi Eskü kérdése is volt.



Kollegális üdvözlettel:



Prof. Dr. Kaáli Nagy Géza

2023-ban 2150 lombikbaba született Magyarországon, de 2028-ra ez a születésszám megduplázható, mondta az Economxnak adott interjújában Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) igazgatója. Az eredményesség növeléséhez meg kell teremteni az ivarsejt donáció lehetőségét, valamint csatlakoznunk kell ahhoz a világtrendhez, hogy a 30 éves nők számára, persze nem közfinanszírozottan, de biztosítani kell a petesejt lefagyasztásának lehetőségét is.