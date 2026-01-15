Csütörtökön az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás, az északkeleti határvidéken hószállingózás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet tizenkét vármegyére tartós, sűrű ködre, nyolcra pedig ónos eső miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést.

Tartós sűrű köd várható 12 vármegyében:

Pest

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád-Csanád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Komárom-Esztergom

Somogy

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Ónos eső várható 8 vármegyében:

Pest

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fejér

Hajdú-Bihar

Heves

Nógrád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Jász-Nagykun-Szolnok

Pénteken borongós, többfelé tartósan párás, ködös időben lesz részünk. Szitálás, ködszitálás, kisebb eső többfelé kialakulhat, de kezdetben helyenként gyenge ónos eső is előfordulhat. Rövid napos időszakok délen, délnyugaton számíthatunk. Délután egyes tájainkon megélénkül a keleti, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +2 fok között alakul. Napközben az ország legnagyobb részén -1 és +4 fok közötti maximumokat mérhetünk, de ahol kisüt a nap, ott akár 5-7 fok is lehet.

Szombat hajnalra sokfelé képződik pára, köd, majd napközben is találkozhatunk tartósan párás, ködös körzetekkel, viszont ezen a napon már több tájegységünkön is kisüthet a nap a felhők közül. A nap első felében helyenként kisebb eső, ónos eső előfordulhat, majd délután számottevő csapadék már sehol sem várható, legfeljebb szitálás fordulhat elő a ködös tájakon. A Dunántúlon és délen helyenként megélénkül, megerősödik a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Vasárnap naposabb, illetve tartósan borongós, párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Számottevő csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás előfordulhat. A Dunántúlon többfelé élénk lehet a keleti, délkeleti szél. Hajnalban, reggel ismét sokfelé számíthatunk erős fagyra, majd napközben csak -4 és +3 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk - írta az Időkép.