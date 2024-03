Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a legtöbb üzlet zárva tart majd, azonban lesz néhány kivétel.

Pénteken zárva tart az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar, a METRO, a CBA, a Coop és az Aldi is, így a nagyobb bevásárlást mindenképpen érdemes csütörtökre időzíteni.

A nagyobb bevásárlóközpontok, mint például az Allee vagy Mammut is zárva tartanak 15-én, valamint az online szállítás is szünetelhet több szolgáltatónál is, a Kifli például nem végez szállítást ezen a napon.

A benzinkutak, az újságárusok, a non-stop üzemelő boltok, a trafikok, a vendéglátóhelyek, a virágboltok és az ügyeletes patikák viszont nyitva tartanak pénteken is.

A nemzeti ünnep után szombaton és vasárnap már a megszokott nyitvatartással várják a kereskedelmi láncok a vásárlókat.