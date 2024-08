Az európai parlamenti (EP) és önkormányzati választások után hozzávetőlegesen 6 százalékos támogatással bíró Demokratikus Koalíció (DK) egyik alapító tagja, Leel-Őssy Gábor az alapszabály megsértésére hivatkozva etikai eljárást kezdeményezett a pártelnök, Gyurcsány Ferenc ellen.

A gyulai politikus beadványát már át is adta az országos etikai bizottságnak azzal, hogy Gyurcsány Ferenc párttaghoz méltatlanul járt el, ennek alátámasztására bizonyítékokkal is szolgált a volt választókerületi elnök

– derült ki az ATV Egyenes beszéd című műsorából.

Az ügy előzménye: Leel-Őssy Gábor a június 9-i választási eredmények óta többször is nekiment Gyurcsány Ferenc a Facebookon,

az elnök visszavonulását kérte, hogy vérfrissítés érkezhessen a DK-ba.

Erre válaszul Gyurcsány Ferenc egy beadvánnyal a gyulai politikus kizárását kérte a DK-ból. Az etikai bizottság meg is hallgatta Leel-Őssy Gábort pár hete, és döntött: azt javasolta a választókerületnek, hogy zárják ki a pártól a politikust – emlékeztet a Telex.

Leel-Őssy Gábor szerint méltatlan volt, ahogy a pártelnök viselkedett. Mint mondta, már két éve jelezte Gyurcsány Ferenc felé, hogy „megkezdődött a paraziták, hiénák vándorlása a párthoz”, elmondta kritikáit a DK-nak. „Aztán természetesen semmi nem történt” - hiába ígérte meg neki Gyurcsány Ferenc, hogy 2023 nyarára megoldja a helyzetet Békés megyében.

Bár több oldalról felmerült a júniusi választások után az, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania, ezt DK-elnök mégsem tette meg, szerint a jelenlegi elnökség a legjobb, ezért „folytatni fogják a munkát”

– emelte ki a gyulai DK-s politikus.

Közölte azt is, hogy

ha nem zárják ki a DK-ból, tisztújítás kezdeményez, a párton belül többen tudják, hogy „belterjes az elnökség”.

Ahogy arról az Economx is beszámolt: a Medián mérése szerint az EP-választást követő hetekben a DK által vezetett baloldali blokk stabilizálta a helyzetét, sőt 1 százalékponttal növelte a támogatottságát. A viszonylagos erősödést az magyarázza, hogy a DK-támogatók 6 százaléknyi köre nagyon elkötelezett és szinte biztosan elmenne szavazni. A közvélemény-kutatóknak adott válaszokból kiderült az is, hogy Gyurcsány Ferenc szerepét most még a korábbiaknál is jóval többen tartják kontraproduktívnak egy esetleges kormányváltás esélye szempontjából.