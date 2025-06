A biztos szavazók körében Magyar Péter pártja 11 százalékponttal előzi a Fideszt a Závecz Research felmérése szerint. Hasonló eredményről számolt be korábban a Medián is, míg a Nézőpont 5 százalékpontos Fidesz-előnyt mért. Utóbbi mérése szerint győzne a Fidesz (44 százalék), hárompárti parlament alakulna a Tiszával (39 százalék) és a Mi Hazánkkal (7 százalék) egy most vasárnapi országgyűlési választáson