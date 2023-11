Az Európai Bizottság - az ügyet ismerő személyek szerint - most fejezi be az Orbán-kormány által módosított, a járvány utáni helyreállítási tervének értékelését, amely az ukrajnai orosz invázió által kiváltott energiaválság kezelésére irányul.

Amint az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyják a várható döntést,

a magyar kormány a REPowerEU fejezet finanszírozásához kért 3,9 milliárd eurós hitel és 0,7 milliárd eurós támogatás akár húsz százalékához is hozzáférhet

- közölték nevüket nem vállaló uniós bürokraták. Ugyanakkor jelzésértékű, hogy a Bloomberg megkeresésére nem reagált az Európai Bizottság szóvivője.

A hírt először kiszúró Világgazdaság felidézi , technikailag az elbírálásra 60 plusz 30 napja volt a bizottságnak, tehát legkésőbb november végéig döntenie kell, hogy elfogadja-e a módosított nemzeti helyreállítási tervet. A pénzügyminiszterek következő tanácskozása december 8–9-én lesz, ha ott is zöld utat kap a bizottság terve, akkor a 20 százalékos előleg két részletben érkezik majd, az első 2024 januárjában vagy februárjában, a második pedig 2024 decemberében.

Ugyanakkor az Economx úgy értesült, akár már ma hivatalosan is bejelenthetik Brüsszelben az uniós források részleges felszabadítását.

A krónikához tartozik, hogy a Bloomberg megemlékezik a kormányzat legfrissebb plakátkampányáról is. Mint írták, a feltétel nélküli előlegfizetésre akkor kerülne sor, amikor Orbán Viktor plakátkampányt indított, amelyben az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent Alex Soros, Soros György magyar származású amerikai pénzember fiának bábjaként állítja be. Illetve arról is beszámolnak, hogy kormánypárti képviselők szintén a napokban terjesztették a parlament elé a szuverenitási törvényt.