A tanulóbérletek esetében korábban az oktatási azonosító szám feltüntetését javasolták, mivel az intézményváltástól függetlenül állandó, csakhogy 2025-ben azonban az Építési és Közlekedési Minisztérium olyan állásfoglalást közölt, amelynek értelmében a közlekedési szolgáltatók nem kérhetik az oktatási azonosító szám megadását, mivel az személyes adat, amelynek kezelésére a személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályok nem adnak felhatalmazást – írta a BKK.

Az állásfoglalás alapján a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken – és az adatkezelési elvek miatt a tanuló Budapest-bérleteken is – a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma tüntethető fel. Azoknak, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal, és csak ideiglenes igazolással rendelkeznek, személyazonosító okmány számát kell megadniuk.

Az ellenőrzések során a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az ideiglenes igazolást, és szükség esetén személyazonosító okmány bemutatását is kérhetik az ellenőrök.

A BKK felhívja a figyelmet arra, hogy az új szabályok a következő tanévtől lépnek hatályba, és 2026. augusztus 31-ig türelmi időszak van érvényben. Ez idő alatt, amennyiben a jogosultság egyértelműen igazolható, a közlekedési szolgáltatók nem szabnak ki pótdíjat, csupán felhívják a figyelmet a változásra.

A BKK üzletszabályzata jelenleg még a korábbi gyakorlatot tükrözi, azonban a diákigazolványokra vonatkozó szabályok frissítése hamarosan megtörténik.