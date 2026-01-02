„Jó eséllyel egy nagy fordulóhoz, inflexiós ponthoz érkezett a gazdaság, a technológia és a társadalom, és ebből következően a politika is” – jelentette ki legfrissebb interjújában Bajnai Gordon, aki arról beszélt, az alapvető társadalmi átalakulások több száz éves távlatban következnek be, a gazdasági-intézményi ciklusok 60–80 éves intervallumban, míg a politikaiak 10–20 évente. A volt miniszterelnök szerint óriási megrázkódtatás, ha mindez egyszerre fordul, s most épp egy ilyen évtizedes szakaszban élünk.

Felvázolta, öt olyan trend van, amely ezt az időszakot meg fogja határozni: egyik a demográfia, második a digitalizáció, vele együtt az AI, mely a gazdaságot, a munkaerőpiacot, a hadviselést, az oktatást és persze a politikát is még a mi életünkben kétségtelenül meg fogja változtatni. A mesterséges intelligencia szerinte a munkaerőpiacon nem tarol le mindent, de a mostani pályakezdő igenis megsínylik ezt a helyzetet. Bajnai szerint a harmadik nagy trend globálisan az energetikai átállás, melyet a klímaváltozás kísér, de az árak is feszítenek.

„A következő években minden energiára minden létező forrásból szükség lesz”

– állapította meg az egykori kormányfő.

Úgy látja, a negyedik nagy trend a világ befolyási övezetekre történő felbomlása, melyet Orbán Viktor világrendszerváltásnak nevezne. Bajnai szerint „az az ország lesz a XXI. század vezető hatalma, amelyik a meghatározó technológiákat uralja”, valójában ezért folyik a küzdelem. Egy friss ausztrál kutatást idézve jelezte, a jövőt meghatározó 64 technológiai csapásirányból 57-ben Kína előrébb tart Amerikánál. Mint fogalmazott, „míg a liberális demokráciák politikusai hónapról hónapra próbálnak túlélni egy permanens online kampányban, az egypárti rendszerek látszatra sokkal stabilabbak”. Az oroszok például rá is erősítenek erre, nekik elegendő a káosz fokozása, a politikai berendezkedés legitimációjának gyengítése és a hatalmon lévők állandó tűzoltással való lefoglalása.

„Én speciel azokban a rendszerekben hiszek, amelyekben biztosított az önkorrekció képessége. A diktatúrák a hülyeséget is stabilan és kitartóan csinálják” – hangsúlyozta a világ egyik legbefolyásosabb beruházásitőke-közvetítő cégének vezérigazgatójaként Bajnai, aki szerint a hosszú távú befektetők úgy ítélhetik meg, az államkapitalista rendszerek nem hatékonyak, és, végül összeroskadnak, mivel nem tudnak korrigálni.

Azt is elárulta, a katonai-védelmi szempontok előtérbe kerülése az ötödik trend. Ez a fegyvereken túl az országok és gazdaságaik teljes ellenálló képességét jelenti.

Álláspontja szerint Donald Trump első és második elnöksége nem ok, hanem következmény, mint mondta, a világ meghatározó hatalmának, az Egyesült Államoknak a politikai közvéleménye bő 20 éve megosztott, méghozzá végletesen, ez pedig a külpolitikára, a szövetségekre is rányomja bélyegét.

Európa szempontjából rögzítette: „siránkozás helyett szembe kell néznünk azzal, hogy elsősorban magunkra számíthatunk”.

Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban

– tette egyértelművé Bajnai Gordon, aki szerint a kontinens erősebben jön ki belőle, ha túléli ezt a vihart. A stratégiai problémáink szerinte európaiak, a demokráciánk viszont lokális.

Azt gondolja, kritizálni jogos és szükséges is az EU-t, de mindig mellé kell tenni, mi lenne velünk nélküle. Ám szerinte a nemzeti kereteknek is meghatározónak kell maradniuk, mert a kettő nem kizárja, hanem erősíti egymást, valahogy úgy, hogy „magyar vagyok és európai”. Megjegyezte, az uniós pénzek befagyasztása és elvesztése már most is súlyos csapás Magyarországnak, és a stabilitás szerinte csak akkor erény, ha jó irányba tart az ország.

„A NER politikai értelemben sikeres, hiszen négy választást nyert zsinórban, de azon az áron, hogy az országot tartós lemaradásba kormányozta. És hát 16 év bőven elég idő, hogy a kormányzást osztályozzuk”

– jelentette ki, hozzátéve, ennyi idő után már lehet és kell is számonkérni.

Bajnai úgy véli, a kormány azzal számol, hogy az általa épített rendszer nem tartható fenn hosszú távon az EU keretei között, így lehetséges egy Huxit, noha nincs határideje. Szerinte „Magyarországnak a tényleges nemzeti érdekekre alapozott, jó kormányzásra van szüksége”, és „bárki, aki az országot középről és középre próbálja vezetni, jobb a jelenleginél”.

„A populizmusnak alárendelt kormányzás idővel kudarchoz vezet, Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról” – vetítette előre a volt politikus, aki azt a tanulságot vonta le a 2014-es választásból, hogy „abban a gazdasági konjunktúrában rengeteg tartaléka volt még a frissen kiépülő Orbán-rendszernek, és egy olyan ajánlat, amelyet az előző korszak szereplői domináltak, nem volt vonzó”.

A Tisza Pártot vezető Magyar Péter azon állítását, miszerint leváltható az Orbán-rendszer, Bajnai azt felelte, „azt majd meglátjuk, hogy a rendszer adta kereteken belül legyőzhető-e a hatalom”, de a tét sokkal nagyobb a NER-nek is. „Mivel nálunk egy állampárt gyakorlatilag elfoglalta az intézményrendszert és a gazdaságot, ha bukik, az a hatalom természetéből fakadóan rezsimváltást jelent. Azok számára, akik ebben a központilag irányított korrupciós rendszerben gazdagodtak meg, hatalmas kockázata van egy ilyen változásnak.

A választáshoz vezető harc, és ha veszítenek, az azt követő utóvédharc is ádáz lesz”

– jósolta az ex-kormányfő.

A volt miniszterelnök a kormányzása idején az tanulta meg, a politikai hitelesség megőrzése fontosabb, mint a népszerűség. Majd a társadalmi megbékélés feltételeit sorolta: „az első feltétel a szembenézés és a számvetés. A második, hogy a felelősök azonosítása után húzni kell egy vonalat, és esélyt kell adni mindenkinek, aki nem követett el nyilvánvaló bűnöket. A harmadik pedig egy közös nemzeti alapvetés megfogalmazása”. Akár az euró bevezetésével, akár az elvándoroltak hazahozása.

A jó kormányzás célja és mércéje ebben a régióban már 150 éve a polgárosodás előmozdítása, anyagi és szellemi értelemben

– zárta szavait Bajnai Gordon.