Kóka János: Az AI radikálisan átalakítja az egészségügyet

Vendégünk volt Kóka János, volt gazdasági miniszter, sikeres IT-vállalkozó és az AI Summit 2025 előadója, aki ma már kiemelten az egészségügy és a mesterséges intelligencia metszetében dolgozik. A beszélgetés középpontjában a preventív egészségmegőrzés és a metabolikus szindróma állt, amelynek korai felismerésében és megelőzésében az AI egyre fontosabb szerepet játszik.
Tieger Endre, 2025. november 8. Fotó: Economx / 1 - Dr. Kóka János egykori gazdasági miniszter, pénzügyi befektetõ, informatikai és egészségügyi vállalkozó

Szó esett arról is, hogyan tudják a nagyvállalatok technológiai megoldásai támogatni a magyar egészségügyi rendszert, és miért lehet az MI az egyik legfontosabb áttörés az elmúlt két évszázadban. Kóka János volt miniszterként és innovátorként egyaránt betekintést adott abba, milyen állami szerepvállalásra van szükség a jövő egészségügyi fejlesztéseiben, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a közérdek és az üzleti szféra között.


Miről lesz még szó az adásban?

  • Hogyan segíti a mesterséges intelligencia a prevenciót Magyarországon?
  • Mit jelent a metabolikus szindróma, és hogyan ismerhető fel időben AI segítségével?
  • Mik a legnagyobb akadályok a hazai egészségügyi innovációban?
  • Hogyan látja Kóka János az állam szerepét az AI fejlesztésekben?
  • Tényleg az utóbbi 200 év legnagyobb egészségügyi innovációja az MI?

 

Magyarországnak nagy lehetősége van az egészségügy fejlesztésére

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának vezetője podcastunkban a magyar egészségügyi adatvagyon jelentőségéről beszélt. Magyarország adatgazdag rendszere lehetővé teszi, hogy kutatók és fejlesztők a mesterséges intelligencia segítségével hatékony elemzéseket és előrejelzéseket készítsenek, miközben az adatok felelős kezelése kulcsfontosságú.
Tieger Endre, 2025. november 6. csütörtök, 18:12

Vajaskenyeret eszik a magyar, ha elfogy a pénze – Videó

Szerencsésnek mondhatja magát ma az az ember, akinek még soha nem kellett hó végén spórolnia. De mi történik akkor, ha a bankszámlánk a nulla felé konvergál?
Faragó Janka, 2025. október 31. péntek, 08:15

Aczél Petra: Nincs előképünk az AI okozta társadalmi változásokra

Aczél Petra, kommunikációkutató és MOME-professzor a mesterséges intelligencia társadalmi és kommunikációs hatásairól beszélget. Kiemeli, hogy az AI nem kompatibilis riválisként, hanem komplementerként működik az ember mellett, mindenki a saját képességei és sajátosságai szerint használhatja. A mai AI rendszerek sokkal inkább az egyénre optimalizáltak, nem a szervezetekre, ezért a társadalmi változások előrelátása nehézkes – ez nem egy ipari forradalom, hanem egy új típusú digitális evolúció.
Tieger Endre, 2025. október 29. szerda, 06:15
