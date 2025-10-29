Kóka János: Az AI radikálisan átalakítja az egészségügyet

Vendégünk volt Kóka János, volt gazdasági miniszter, sikeres IT-vállalkozó és az AI Summit 2025 előadója, aki ma már kiemelten az egészségügy és a mesterséges intelligencia metszetében dolgozik. A beszélgetés középpontjában a preventív egészségmegőrzés és a metabolikus szindróma állt, amelynek korai felismerésében és megelőzésében az AI egyre fontosabb szerepet játszik.

Szó esett arról is, hogyan tudják a nagyvállalatok technológiai megoldásai támogatni a magyar egészségügyi rendszert, és miért lehet az MI az egyik legfontosabb áttörés az elmúlt két évszázadban. Kóka János volt miniszterként és innovátorként egyaránt betekintést adott abba, milyen állami szerepvállalásra van szükség a jövő egészségügyi fejlesztéseiben, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a közérdek és az üzleti szféra között.



Miről lesz még szó az adásban?