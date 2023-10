Izrael feladata a terroristák kiiktatása

Fennállása óta példátlan támadás érte Izrael államot, amely nem volt felkészülve egy ilyen méretű támadásra, mondta el Megyeri Jonatán rabbi az Economx.hu podcaszt-jában. Az EMIH kommunikációs igazgatója szerint a halálos áldozatok száma százas nagyságrendben is nőhet a napokban, mivel a kétezer hétszáz sérült közül több száz állapota súlyos.

Szimbolikus jelentőségű, hogy szinte napra pontosan ötven évvel a jom kipuri háború évfordulóján támadta meg a Hamász terrorszervezet a zsidó államot, ahogyan az sem véletlen, hogy a támadást a zsidó sábát és smini áceret ünnepére időzítették, amely óhatatlanul is védtelenebbé tette az országot.

Megyeri rabbi szerint igaz ugyan, hogy az izraeli rakétaelhárító rendszer, a Vaskupola nem nyújtott elegendő védelmet, ugyanakkor a rendszert nem is arra tervezték, hogy 20 perc alatt 3-5000 rakétát kiiktasson.

Az áldozatok magas száma mellett példátlan az is, hogy több száz terrorista lépjen Izrael Állam területére, ráadásul az eddig biztonságosnak bizonyult határkerítésen keresztül. A Hamász terroristái válogatás nélkül gyilkoltak, így az áldozatok között sok az izraeli arab, a keresztény és a drúz is.

A zsidó állam eddig sem hagyta hátra a civil és a katonai túszokat és komoly engedményeket tettek a tárgyalások során, így egyértelmű, hogy ebben a helyzetben is az ő életük az elsődleges. Megyeri Jonatán szerint napokon belül elindulhat a tárgyalás a terroristákkal a túszok sorsáról, akik között többségben vannak az idősek, a nők és a gyermekek.

Elismerés illeti a magyar kormányt, mert példátlan hatékonysággal és gyorsasággal megszervezték a magyar állampolgárok hazahozatalát Izraelből – emelte ki az EMIH kommunikációs igazgatója, akinek egyik fia szintén az egyik katonai különgépen érkezett haza vasárnap éjszaka Magyarországra.

A cél most a konfliktus mielőbbi és hatékony lezárása, amelyhez elengedhetetlen a Hamász vezetőinek likvidálása, a fegyverraktárak és a kiterjedt alagútrendszer felszámolása a Gázai övezetben. Megyeri Jonatán szerint ugyanakkor a nemzetközi nyomás mellett az is nehezíti a beavatkozást, hogy a terroristák emberi pajzsként használják a Gázai övezetben élő civileket, amikor a rakétakilövő rendszereket kórházak, iskolák és óvodák tetejére építik, így a harcok hetekig, vagy hónapokig is eltarthatnak.