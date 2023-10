Grád Ottó: Egy újabb üzemanyag ársapka azonnal bedöntené a piacot

Grád Ottó szerint hiba volt ragaszkodni a 480 forintos hatósági ár hoz, amikor az több száz f orint tal elszakadt a piaci valóságtól, hiszen ezzel az üzemanyag import gyakorlatilag kivitelezhetetlenné vált. Ez nem pusztán az ellátás bizonytalanságához vezetett, de évtizede működtetett vállalkozás ok mentek tönkre, váltak fizetésképtelenné, vagy kerültek kilátástalan helyzetbe. Bár a nagy kúthálózatoknak kellett a legmélyebben a zsebünkbe nyúlni, mégis a fő károsult ak a családi vállalkozásban működő t öltőállomás ok tulajdonosai voltak.

Grád Ottó szerint közel sem igaz, hogy hazánkban lenne a legmagasabb az üzemanyagok ára,

de azt elismerte, hogy több olyan különadó is terheli a kiskereskedelmi árat, amelyek kivezetésével konszolidálni lehetne az árakat. benzin árát az aktuális árfolyam és a benzin világpiaci ára határozza meg, az, hogy erre még mi rakódik rá pluszban az adópolitikán és az aktuális gazdasági tényezőkön múlik, ráadásul a forint árfolyamának változása is bizonytalanná teszi, nagyban befolyásolja az üzemanyag árát.Már éppen kezdett magához térni a piac, amikor az orosz-ukrán háború kitörésének apropóján megváltozott a piaci helyzet. Az uniós szankció k hatására csökkent az importkínálat, érdemi kereslet csökkenés nélkül. Ennek hatása egyértelmű volt, drágulás következett be, különösen a gázolaj piacon, valamint egész Európában szűkössé vált az ellátás.

Hiába a hangzatos szalagcímek, ha nem történik drámai változás, akkor nem fog elfogyni a dízel üzemanyag.

Ez ugyanakkor hangsúlyozottan csak a jelenlegi fogyasztási szintek mellett igaz. A háború miatt ráadásul a teljes európai piacnak nehézkesebb és drágább az import. Grád Ottó végül is optimista a kutakon tapasztalható árak miatt, ugyanis a nemzetközi trendek egyértelmű, ha nem is hatalmas árcsökkenésre utalnak.