Koronavírus, orosz-ukrán háború, klímaváltozás, infláció, elszálló élelmiszerárak, lakhatási válság – évek óta ezek határozzák meg a mindennapjainkat. Ezek a már önmagukban is súlyos problémák pedig nem csak a hangulatunkra nyomják rá a bélyeget, hanem a pénzügyi és befektetési döntéseinkre is hatalmas befolyással vannak.

Balsors, akit régen tép

A magyar népléleknek sajnos általános jellemzője a szorongás. Ennek természetesen megvannak a történelmi okai, amiket mindenki már kisiskolás kora óta hall és ismer: tatárjárás, török megszállás, három részre szakadt ország, szabadságharcok, Trianon, két vesztes világháború. Történelmünk során alig található olyan időszak, amikor huzamosabb ideig béke, nyugalom és jólét jellemezte társadalmunkat.

Napjainkban pedig nem csak a generációkon átívelő traumákat kell kezelnünk és feldolgoznunk, hanem a Covid óta rengeteg új problémával is szembesülünk. A pandémia, a fegyveres konfliktusok, az elszálló infláció, valamint a klímaváltozástól való szorongás egyszerre állítja kihívás elé korunk emberét, a társadalomtudósok ezt polikrízisnek nevezik.

Az érzelmek átveszik az irányítást

Bár egyénenként mindenki más megküzdési stratégiát választ, a kutatók egy dologban egyetértenek: a bizonytalan, válságos helyzetekben a döntéseinket az agyunk helyett az érzelmeinkre alapozzuk. Jó példája ennek a koronavírus járvány kitörésekor tapasztalt felhalmozási mánia, amikor a józan észt meghazudtoló módon az emberek kifosztották az üzletek wc–papír készleteit és akkora raktárat halmoztak fel otthon, ami talán azóta sem fogyott el, vagy hogy az általános pánik miatt olyanok is több kiló lisztet szereztek be otthonra, akik még soha nem gyúrtak tésztát, vagy sütöttek kenyeret.

A Kantar Hoffmann kutatói szerint a szorongásos helyzetekhez két nagyon jellemző reakció társítható: vagy extrém módon keressük a biztonságot, vagy pedig hedonista módon megpróbáljuk kiélvezni az utolsó napokat a világ végétől tartva.

Mindkét jelenség megfigyelhető napjaink társadalmában, egyre többen fordulnak az otthon megnyugtató erejéhez, elkerülve a zajt, a tömeget és a káoszt, míg a másik csoport a hedonizmust részesíti előnyben, felvirágoztatva a fesztiválkultuszt, vagy az extrém sportokat.

Állampapír és Kriptovaluták

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a befektetések terén is: az elmúlt időszak legfelkapottabb eszközei között egyaránt megtalálhatók a szakértők által az egyik legbiztonságosabb eszközosztályba sorolt állampapírok, valamint a gyors meggazdagodással kecsegtető, ám jóval nagyobb rizikófaktorral rendelkező kriptovaluták, vagy Meme–részvények.

A magyar állampapírok az elmúlt években reneszánszukat élték, népszerűségük pedig több tényezőnek is köszönhető. Az államkötvény alapvetően az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, hiszen visszafizetése államilag garantált. A biztonság mellett pedig az elmúlt években a magas kamatkörnyezet miatt tisztes hozamot is biztosítottak, egyes fajtáik infláció feletti kamatozást is nyújtva. A papírok népszerűségét tovább fokozták a kormányzati intézkedések és hirdetések, így nem csak az óriásplakátokon, hanem már az iskolák elektronikus naplóiban is találkozhattunk velük. Nem csoda tehát, hogy a biztonságot kereső magyar lakossági befektetői réteg legnépszerűbb eszköze az elmúlt években az állampapír volt. A jegybanki alapkamat csökkentésének hatására azonban az érdeklődés alábbhagyott az új papírok iránt: a hozamok csökkenése miatt egyre többen fordulnak más befektetési lehetőségek felé.

A szorongás elől hedonizmusba menekülő befektetők is megtalálhatták a számításukat a piacokon, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek ugyanis a kriptovaluták. A digitális eszközök iránt egyre többen érdeklődnek és az újonnan megjelenő intézményi befektetők tőkéjének köszönhetően új rekordokat döntött a Bitcoin árfolyama: márciusban 73.000 dollár felett is jegyezték a világ vezető kriptoeszközét. A Bitcoin mellett szárnyaltak az úgynevezett altcoinok is, az Ether megközelítette korábbi rekord árfolyamát, és a hónap közepén 4000 dolláros szintet is megugrotta.

Az igazán nagy rizikóra vágyók pedig újra fejest ugrottak a Meme tokenek világába. Ezek olyan kriptovaluták, amelyek egy internetes mém előtt tisztelegnek, a korábbi slágernek számító Dogecoin, vagy Pepe mellett pedig rengeteg újdonság jelent meg. A dogwifhat (igen, ez egy aranyos kiskutya kalapban) piaci kapitalizációja a Coinmarketcap szerint 3 milliárd dollár, mellette létezik már a HarryPotterObamaSonic10Inu nevezetű coin is 100 millió dolláros kapitalizációval, de a Super Trump nevű token összmennyiségét is majdnem 10 millió dollárra értékelik.

Természetesen a másik amerikai elnökjelölttel szimpatizálók is megtalálhatják a maguk eszközét: egy Jeo Bodenhez (igen, valóban így írják) körülbelül 40 centért lehet hozzájutni.

Bármilyen befektetés mellett döntünk, a legfontosabb, hogy igyekezzünk nem érzelmi alapon meghozni döntéseinket. A válságoktól való extrém félelem és biztonságkeresés, vagy az eufórikus kockázatvállalás is tévútra vihet. Pénzügyi döntéseinket érdemes hideg fejjel, gazdasági és objektív szempontok szerint mérlegelni, érdemes akár külső szakember segítségét igénybe venni.