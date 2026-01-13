Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden. A londoni FTSE-100 mutató 0,03 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,02 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,14 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,24 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,46 százalékos, Madridban 0,01 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as index 0,06 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,26 százalékos nyereséggel állt.
- Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,66 dollárral, 2,60 százalékkal, 65,53 dollárra, 12 heti csúcsra emelkedett a növekvő geopolitikai kockázatok következtében.
- Az arany határidős jegyzése 4624,04 dolláron állt unciánként, 0,20 százalékos (9,34 dolláros) erősödéssel; a nemesfém ára újabb történelmi rekordot ért el kedden.
- Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 2,93 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 31,13 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,28 eurón, egy éve 43,93 eurón, két éve 34,18 eurón zárt.
