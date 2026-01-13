Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden. A londoni FTSE-100 mutató 0,03 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,02 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,14 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,24 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,46 százalékos, Madridban 0,01 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as index 0,06 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,26 százalékos nyereséggel állt.