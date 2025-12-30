Alig változott, vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
- A dollár 328,18 forinton áll 328,52 forint után,
- a svájci frank 416,31 forinton 415,88 után.
Kedd reggeli jegyzésén a forint 6,1 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,5 százalékkal erősebben a dollárral és 5,0 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
