Drasztikus szigorításokat tartalmaz az osztrák Kresz (StVO) március elsején életbe lépett módosítása. Ez egyebek mellett előírja, hogy az autót ideiglenesen elkobozhatják súlyos, 60 km/h-t meghaladó sebességtúllépés esetén belterületen, illetve 70 km/h-t meghaladó sebességtúllépés esetén külterületen, amennyiben a gyorshajtót bemérték és az veszélyeztette közlekedésbiztonságot is.

Hétfőn este már bele is futott egy szerencsés versenyző az új jogszabályba. A Der Standard című osztrák lap értesülései szerint a bécsi Gürtelen fotózták le 114 km/h sebességgel az extrém gyorshajtót. Ezt a Bécsi Tartományi Rendőrkapitányság közölte. A 28 éves sofőr jogosítványát véglegesen elvették és a több mint 60 km/h sebességtúllépés miatt Volkswagen Sciroccoját is ideiglenesen elkobozták.

Ha a szabálytalanságot elkövető autóst többször is gyorshajtáson érik, járművét a hatóságok véglegesen is elkobozhatják és elárverezhetik. Ha a megengedett sebességhatár túllépése 80 km/h-nál többel történik belterületen, illetve 90 km/h-nál többel belterületen kívül, már az első szabálysértés esetén is ilyen eljárás indulhat.

A mostani esettel kapcsolatban a rendőrség bejelentette, hogy a sofőr "súlyosan veszélyeztette a közlekedés biztonságát" azzal, hogy más autókat követett és hirtelen sávot váltott. A közlekedési szabálysértések miatt feljelentést tettek ellene. Az autó ideiglenes elkobzása kezdetben 14 napig érvényes.

Az Európai Parlament egyébként szintén szigorítaná a közlekedési szabályokat. Ha átmennek a javasolt változások, akkor ha valakinek egy másik uniós tagállamban elveszik a jogosítványát, akkor abban az országban is bevontnak minősül majd, ahol azt kiállították.