A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,23 pontos csökkenéssel, 120 679,66 ponton nyitott pénteken.

Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos új történelmi csúcson zárt csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 38 150 forintnál a történelmi csúcs képez ellenállást, ezt követően 39 460 forintnál látszik a következő, erősebb ellenállási szint, míg 37 110 forintnál támasz húzódik. Csütörtökön az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,05 százalékkal 37 750 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol folytatta a szárnyalást, ezzel meg is érkezett a 3500 forintos ellenállási szint közelébe, amelynek áttörése esetén újabb tér nyílhat felfelé, egészen a 3700 forintos szintig, míg támasz 3370 forintnál látható. Az előző nap a Mol 94 forinttal, 2,76 százalékkal 3494 forintra erősödött 7,9 milliárd forintos forgalomban.

A Richter fontos ellenálláshoz érkezett, amely 10 350 forintnál húzódik, felette 10 470 forintnál adódik a következő akadály, míg támasz a 200 napos mozgóátlag 10 214 forintnál. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 350 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1910 forintos ellenállást, míg támasz 1868 forintnál van. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,84 százalékkal 1900 forintra esett, forgalma 871,0 millió forint volt.