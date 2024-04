A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,33 pontos csökkenéssel, 65 428,66 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest minimálisan gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta, az elmúlt napokban felülteljesítő volt a hazai tőzsde, kedden viszont megszállták az eladók a parkettet, különösen a kereskedés utolsó óráiban. Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1978,87 pontos, 2,94 százalékos csökkenéssel, 65 428,99 ponton zárt.

Varga Zoltán arról számolt be, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában több fontos támasz is letört, a szakértő szerint most a 17 120-17 135 forintos tartományra érdemes figyelni, ahol a 30 és az 50 napos mozgóátlag húzódik. Ha alatta marad a jegyzés, a következő támasz 17 ezer forintnál, majd 16 770 forintnál adódhat. Kedden az OTP-részvények ára 670 forinttal, 3,79 százalékkal 17 030 forintra esett, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol is hatalmasat esett, egészen a 2960-2970 forintos támasz közelébe, alatta 2950 forintnál húzódik az 50 napos mozgóátlag, míg a 3 ezer forintos szint már ellenállás lehet.

A részvény árfolyama 80 forinttal, 2,62 százalékkal 2968 forintra csökkent kedden, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, ami 9078 forintnál húzódik jelenleg, felette 9150 forintnál a következő ellenállás, míg 9 ezer forintnál lehet támasz. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 3,21 százalékkal 9035 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom viszonylag jól teljesített az elemző szerint, itt továbbra is a 906 forintos és a 931 forintos szintekre érdemes figyelni. A részvény árfolyama 4 forinttal, 0,43 százalékkal 916 forintra gyengült, forgalma 511,2 millió forint volt kedden.