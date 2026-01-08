A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: az elmúlt napokhoz képest alacsonyabb forgalomban alulteljesítő volt a budapesti tőzsde. A BUX nem a nemzetközi enyhén pozitív hangulatot követte, Európában a hadiipari részvények emelkedtek az amerikai bejelentések hatására.
Hozzátette, az előző napok emelkedő trendje a BÉT-en megfordult, profitrealizálásba kezdtek a befektetők. A vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett, az elemző véleménye szerint az év eleji nagyobb forgalom és árfolyamemelkedés a portfóliók átalakításának eredménye lehetett.
Kapcsolódó
A Mol 58 forinttal, 1,83 százalékkal 3112 forintra, az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,67 százalékkal 36 800 forintra esett. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1840 forintra, a Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,78 százalékkal 10 280 forintra nőtt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!