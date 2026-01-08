A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: az elmúlt napokhoz képest alacsonyabb forgalomban alulteljesítő volt a budapesti tőzsde. A BUX nem a nemzetközi enyhén pozitív hangulatot követte, Európában a hadiipari részvények emelkedtek az amerikai bejelentések hatására.

Hozzátette, az előző napok emelkedő trendje a BÉT-en megfordult, profitrealizálásba kezdtek a befektetők. A vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett, az elemző véleménye szerint az év eleji nagyobb forgalom és árfolyamemelkedés a portfóliók átalakításának eredménye lehetett.

Kapcsolódó Csúcsot döntött a budapesti tőzsde

A Mol 58 forinttal, 1,83 százalékkal 3112 forintra, az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,67 százalékkal 36 800 forintra esett. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1840 forintra, a Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,78 százalékkal 10 280 forintra nőtt.