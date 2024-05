Múlt hét szerdán megjelent az amerikai tőzsdén az úgynevezett Hindenburg-ómen, ami - ha ritkábban is - de akár komolyabb zuhanásokat is előre jelezhet a részvénypiacon. A jelenségre David Keller, a StockCharts.com vezető technikai elemzője hívta fel a figyelmet a cnbc.com tudósítása szerint. A jelzést annak megbízhatatlansága ellenére azért figyelik mind a mai napig sokan, mert annak idején sikeresen megjósolta az 1987-es tőzsdekrachot és a 2008-as pénzügyi válságot követő piaci összeomlást is.

A komplex technikai mutató nevét a világ legnagyobb léghajójáról kapta, amely miután teljesítette tizenhetedik transzatlanti útját, 1937-ben New York közelében felrobbant, s rövid idő alatt a lángok martaléka lett. A mutatót egy Jim Miekka nevű matematikus és technikai elemző fejlesztette tökélyre, s meglehetősen bonyolult feltételrendszere van.

A New York Stock Exchange-en az adott napon az éves csúcsot és éves mélypontot ütő részvények aránya egyaránt nagyobb kell legyen a tőzsdén jegyzett összes papír 2,2 százalékánál. Lehetőleg a két szám közül a kisebb is legyen nagyobb, mint 68. Az adott napon a McClallen-oszcillátor nevű mutató (az aznap emelkedő és csökkenő részvények számából alkotott mutató, amely a piac állapotát mutatja) negatív tartományban kell tartózkodjon. A NYSE vezető indexének 10 hetes átlaga emelkedjen eközben. Az éves csúcsot ütő részvények száma nem lehet nagyobb, mint az éves mélypontot elérő papírok számának kétszerese.

Ha megjelenik a fenti formáció, akkor − legalábbis kitalálója szerint − 77 százalékos a valószínűsége annak, hogy egy 5 százalékot meghaladó értékű árfolyamcsökkenés következik be a vezető részvényindexekben a következő 40 napban, s 24 százalékos a valószínűsége, hogy egy nagyobb piaci összeomlás van soron.

Bár sokszor előfordult már, hogy a fent leírt együttállás megvalósult a piacon, s ezt nem követte összeomlás, azonban tanulmányok szerint az elmúlt harminc évben az összes nagyobb piaci krachot megelőzte a Hindenburg-ómen. A piac rövid távú gyengeségét mindenesetre jól jelzi a mutató, az eddigi esetek mindössze 8 százalékában nem következett megjelenése után egy 2−5 százaléknyi lejtmenet a piacon.

-A probléma az, hogy az Ómen több a hamis jelzést küld. Ezért ha megjelenik, akkor annak inkább az az üzenete, hogy fokozott óvatossággal kell eljárni a piacon - mondta JC O'Hara, a Roth MKM vezető technikai stratégája a pénzügyi portálnak.



O’Hara szerint a jelzés most inkább arra utalhat, hogy változni fog a piac szerkezete, s az emelkedésben a vezető szerepet most inkább más szektorok vehetik át. Ő lát arra utaló jeleket, hogy a befektetők elkezdtek rotálni, azaz a pénzüket más szektorokba áthelyezni, például a közművekbe és az ingatlanszektorban érdekelt cégekbe a ciklikus fogyasztási javakat gyártó cégek részvényeiből. Mivel előző kettő szektor súlya kisebb például az S&P 500-as részvényindexben, ezért ez eredményezheti a piac belső szerkezetét jelző mutatók gyengélkedését.