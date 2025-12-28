A Szilícium-völgy a technológiai gigavállalatok igazi gyűjtőhelye, ahol számos startup is elindult világhódító útjára. Itt San Mateo belvárosában található a Draper Egyetem, amelyet a névadó Tim Draper milliárdos kockázatitőke-befektető víziója fémjelez. Ahogy mondani szokták, a lokáció mindent visz. Úgy tűnik, hogy esetünkben is.

A Draper Egyetem mindössze 15 kilométerre fekszik San Franciscótól, és szinte szomszédos a Menlo Parkkal és Palo Altóval, ahol a világ legjelentősebb technológiai központjai találhatók. Elég csak a Metát vagy éppen a Stanford Egyetemet megemlíteni. Itt azért könnyebb szuperhőssé válni, ha van egy korszakalkotó ötletünk.

Ráadásul a Draper Egyetem koplexuma is különleges, hiszen az impozáns ingatlan 1927-ben épült, és sokáig luxushotelként funkcionált. A Hotel Benjamin Franklin néven működő szálloda a spanyol gyarmati stílust képviseli a helyi építész, W. H. Weeks tervei alapján. A tízemeletes és több mint 27 méteres torony barokkos motívumokkal mediterrán eleganciát sugároz, amely igazán különleges látványt nyújt a környéken.

A hőskorszakban a hotel a helyi elit kedvelt helyszíneként üzemelt, ahol az üzletemberek, az utazók és a hírességek keresték fel igényes éttermét és bárját, valamint bérelték ki kényelmes szobáit. A hotel hamar a helyi társadalmi felső réteg szimbólumává vált, amely a kaliforniai középosztály fellendülését is tükrözte.

A hotel fénykora az 1930-40-es évekre tehető, amikor igazi sztárparadicsommá vált. Többek között Ginger Rogers, a legendás táncosnő és színésznő itt pihente ki hollywoodi forgatásait, de Stan Laurel és Oliver Hardy, a neves komikus duó is tiszteletét tette az épületben. De még sorolhatnánk a helyi hírességeket, akik egy-egy koktél vagy whisky társaságában múlatták az időt.

Majd a második világháború után megtörtént a pálfordulat, és az ingatlan a United Airlines légitársaság szállásaként funkcionált pilóták és légiutas-kísérők számára. Vagyis véget értek az izgalmas évtizedek, és megérkeztek a szürke hétköznapok a falak közé. Végül mintegy cirka húsz évvel ezelőtt a vállalat csődvédelem alá került. A 2008-as pénzügyi válság következményeként 2009-ben az UBS AG svájci bankhoz került az ingatlan, amely nagyrészt üresen állt jó sokáig.

Megérkezett a megmentő

2011-ben érkezett a megmentő Tim Draper, a Draper Fisher Jurvetson (DFJ) társalapítója személyében, aki korábban olyan cégekben szerzett vagyont, mint a Hotmail, a Skype vagy éppen a Tesla, vagyis a technológiai iparágban szép sikereket könyvelhetett el. Megvásárolta a korábbi szállodát, illetve még egy közeli kétszintes ingatlant is – a későbbi Hero City-t – azzal a céllal, hogy vállalkozói „szuperhősöket” neveljen.

A Draper University 2012-ben indult hódító útjára, az épületet úgy alakították át az új funkciók számára, hogy közben megőrizték történelmi jellegét. Az intézmény valójában a régi műemlék épület hasznosításával hidat képez a múlt és a jövő között, hiszen miközben megbecsüli az ingatlan örökségét, már az innováció áll a fókuszban.

De mi is ez az egész? Ahogy Draper fogalmaz: ez nem egyetem, hanem hősakadémia. A falak között fiatal vállalkozók tanulják a cégvezetés legújabb generációs megoldásait vagy éppen új bizniszt fejlesztenek. A Draper Egyetem elsősorban a vállalkozói szellem és az innováció erősítésére összpontosít. Nem hagyományos egyetem, hanem egyfajta "hősnevelő" programot valósít meg.

Ki az a Tim Draper? Tim Draper amerikai kockázati tőkebefektető, a Draper Fisher Jurvetson (DFJ), a Draper Associates és a Draper Venture Network alapítója. 1958-ban született Indiana államban egy befektető dinasztia sarjaként, hiszen nagyapja és apja is jelentős szereplők voltak a kockázatitőke-iparágban. Tanulmányait a Stanfordon és a Harvardon végezte, vagyis szürkeállomány és képzettség tekintetében sem szenved hiányt, amelyet ötvözött a jókor született jó helyen szlogennel.



Nagyon jó szemmel kiszúrta a jövő nagyvállalatait, mert pályafutása alatt többek között olyan cégekbe fektetett be, mint a Hotmail, a Skype vagy a Tesla. De bekapcsolódott olyan globális vállalatok növekedésébe is, mint a Baidu vagy a SpaceX. Ráadásul Draper kiválóan megjövendölte, hogy a Bitcoinból is lehet valami, hiszen már 2014-ben 30 ezer BTC-t vásárolt egy aukción. Emellett a blokklánc-technológia úttörő szerepét is felismerte, nem véletlenül nagy hangsúlyt fektetnek erre a technológiára a Draper Egyetemen is.

A hősök városa

Az alapító célja, hogy „szuperhősöket” neveljen, azaz ambiciózus vállalkozókat képezzen ki valós kihívásokra szabott, nem hagyományos módszerekkel. Nem állandó oktatói gárdával működik az intézmény, hanem vendégelőadók tartanak órákat különböző témákban. Sőt, a Draper Egyetem az Arizona State Universityvel (ASU) együttműködő akcelerátor programok otthona is, ahol krediteket és vállalkozói tanúsítványt szerezhetnek a hallgatók.

Az egyetemhez tartozik a 2013-ban megnyitott Hero City, amely egy dinamikus co-working és innovációs közösség ambiciózus vállalkozóknak és cégalapítóknak. Ma már több mint 100 startupnak ad otthont, akiket összeköt a mentorokkal és a befektetőkkel. Szerénytelen célja, hogy „világmegváltó vállalkozókat” inspiráljon és támogasson, kihasználva a Draper Venture Network globális hálózatát.

A Hero City lényege nem a fizikai tér, hanem a programok és a hálózatépítés. Itt működik több neves akcelerátor, amelyek fél évnél rövidebb, üzleti gyorsító programok induló startupoknak. Itt említhetjük meg a Boost VC Acceleratort, amely vezető deep-tech és kripto startup inkubátor, és ahol a tagok mentorálást kapnak. Mindemellett az ázsiai fókuszú Draper Nexus globális befektetéseket hoz a közösségbe, vagyis a kezdő zseniket összekapcsolja a távol-keleti tőkével.

Az innovációs közösség meglehetősen sokszínű, hiszen főleg 20-40 éves vállalkozók, nemzetközi diákok és tapasztalt befektetők alkotják. Vagyis egy szuper kombó arra, hogyan hódítsák meg a nagyvilágot megfelelő szellemi és anyagi muníció segítségével. (Nem véletlenül érdemes ránézni a Facebook-oldalukra is, ahol egy sokszínű hallgatói közösség képe bontakozik ki.)

A Hero City természetesen szorosan kapcsolódik a Draper Egyetemhez: együtt alkotják az úgynevezett „Hero Ecosystem”-et, amelynek során az egyetemi hallgatók a közösségi irodákban folytatják tevékenységüket. De Draper nem csak alapító, hanem aktív szereplő is, hiszen gyakran tart előadásokat, illetve a már említett kockázatitőke-hálózata, a Draper Venture Network csaknem harminc nagyvárosban van jelen, hogy az ifjú titánok, hősök számára ajtókat nyisson a globális befektetések felé.