Teljesen át kell alakítania a Google-nek az Android ökoszisztéma-alkalmazásdisztribúcióját a Google kontra Epic per eredményeként. Az Epic Games 2020-ban indított pert a Google ellen, miután a Google és az Apple is törölte a kiadó Fortnite játékát a mobilos alkalmazásboltjaik kínálatából. A techóriások azt nehezményezték, hogy a cég egy a platformgazdák rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési rendszert vezetett be.