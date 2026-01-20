Az OMODA&JAECOO 2204 forgalomba helyezett járművel a magyar személyautó-piac elmúlt több mint 5 évének legdinamikusabban és legeredményesebben induló márkája az első teljes év értékesítési eredményeit tekintve 2025-ben*.

A globális piacon is népszerű ikermárka erős piaci pozíciót éptített ki Magyarországon, amelyben leginkább a progresszív dizájn, a professzionális ügyfélkiszolgálás és az innovatív szuper hibrid hajtástechnológia (Super Hybrid System, SHS) játszott szerepet.

2204 forgalomba helyezett autóval az OMODA&JAECOO 1,7%-os piaci részesedést ért el 2025-ben Magyarországon a személygépjárművek között.

486 forgalomba helyezett plugin hibriddel (PHEV) az OMODA&JAECOO az ötödik a PHEV modellek rangsorában.

A JAECOO 7 SHS pedig a harmadik legkedveltebb PHEV modell volt 2025-ben Magyarországon (356 forgalomba helyezett autóval).

A legnépszerűbb kínai modellek között jegyzett OMODA 5-ből 1124 autót helyeztek forgalomba.

A hosszú távú ügyfélelégedettség érdekében a Genius Automotive Europe gyors ütemben bővíti márkakereskedői- és szervizhálózatát, hogy prémium értékesítési- és szerviz, valamint személyre szabott ügyféltámogatást biztosítson. A vállalat az ügyfelek teljes elégedettségére összpontosít.

Magyarországon a márkakereskedések és szervizek száma 2025 végére elérte a 20-at.

A forgalmazott modellek alkatrész lefedettsége 98%, azaz 24 órán belül biztosított az alkatrészek kiszállítása a választott szervizbe.

Minden OMODA és JAECOO modellhez 7 évre vagy 150 000 kilométerre szóló általános garancia jár.

Mind a belső égésű motorra, mind az elektromotorra is 7 év vagy 1 000 000 kilométeres garanciát vállal az OMODA&JAECOO.

Három év teljes körű assistance szolgáltatást kínál az importőr ügyfelei számára.

Az OMODA 9 SHS modell tulajdonosai számára a Genius Automotive Europe Kft. az első három karbantartást költségmentesen nyújtja.

A 2026-os évben az OMODA&JAECOO tovább erősíti magyarországi jelenlétét új modellek bevezetésével, értékesítési és szervizkapacitásainak bővítésével, valamint az ügyfélélményt középpontba helyező márkastratégia folytatásával.

További információ: Omoda & Jaecoo – fedezze fel a jövő autóit egy helyen