Garfield újra hódít a SPAR-ban

Garfield ismét meghódítja a gyerekek és a felnőttek szívét: elindult a „Mentsük meg a bolygót!” matricagyűjtő hűségpromóció, amely játékosan vezeti be a legkisebbeket a természet varázslatos világába. A SPAR áruházak kínálatában most még izgalmasabb élmény vár, mint valaha: új album, vadonatúj matricák, plüssfigurák és kreatív kiegészítők segítik a közös kalandot.

Fedezd fel bolygónk élővilágát!

A hetvenoldalas gyűjtőalbum igazi felfedezőútra hív: az óceánok élőlényeitől a sarkvidéken és dzsungeleken át egészen a hazai élőhelyekig vezet végig bolygónk ökoszisztémáin. A gyerekek játékos kísérletek, kvízek és illusztrációk segítségével tanulhatnak a klímaváltozásról, a víz világáról vagy épp arról, hogyan segíthetnek ők is, ha a környezet védelméről van szó.

Matricák, plüssök és kreatív kiegészítők

A matricák mellett idén háromféle plüss - Garfield, Ubul és Pooky - közül választhatsz, amelyek hűségponttal akár kedvezményesen is a tiéd lehetnek. A kifestőt és a színes ceruzakészletet pontgyűjtés nélkül, normál áron tudod beszerezni. A gyűjtés nagyon egyszerű: minden elköltött 5 000 forint után kapsz egy ajándék matricacsomagot a SPAR üzleteiben, amely öt matricát és egy hűségpontot tartalmaz. Hat ponttal pedig már kedvezményes áron hazaviheted a kedvenc plüssfigurádat.

A promóció ideje alatt további termékekhez is hozzájuthatsz hűségpontok gyűjtése nélkül, az árukészlet erejéig: a kék matricacsomagot 199 forintért vásárolhatod meg, amely szintén öt matricát és egy hűségpontot tartalmaz. A kifestő 399 forintért lehet a tiéd, a színes ceruzakészletet pedig 1099 forintért tudod megvenni. Az album egységesen 999 forintba kerül, de ha használod a MySPAR alkalmazás kuponját, akkor 899 forintért juthatsz hozzá.

A hűségpromóció 2026. január 2-től március 1-jéig, vagy az árukészlet erejéig fut minden SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market egységben.

Online rendelésnél is jár az ajándék matricacsomag

A WOLT-on keresztüli SPAR-rendelésekhez is jár matricacsomag, így akkor is folytathatod a gyűjtést, ha épp nincs időd elmenni vásárolni. A plüssök és kiegészítők viszont kizárólag az üzletekben érhetőek el.

Készen állsz a matricavadászatra?

Csatlakozz a családdal Garfield kalandjához, fedezzétek fel a természet izgalmas világát, és gyűjtsétek együtt a matricákat!

További részletek és a teljes kínálat a következő linken érhető el: www.spar.hu/garfield