Az Egyesült Államok déli parancsnoksága szerint lefoglaltak egy második olajszállító tartályhajót, ezúttal a Karib-tengeren – jelentette a BBC.
„Az elfogott hajó, az M/T Sophia, nemzetközi vizeken tevékenykedett, és illegális tevékenységeket folytatott a Karib-tengeren” – áll az amerikai hadsereg közleményében. „Az amerikai parti őrség az M/T Sophiát az Egyesült Államokba kíséri.”
Korábban a Marinera nevű hajót is elkapták.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter az X-en megjelent bejegyzésben azt mondta: „A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is TELJES ÉRVÉNYBEN van – a világ bármely pontján”.
Az orosz közlekedési minisztérium kijelentette, hogy
Hozzátették, hogy az amerikai erők moszkvai idő szerint körülbelül 15:00 órakor (12:00 GMT) szálltak fel a Marinera fedélzetére, ezt követően a hajóval megszakadt a kommunikáció.
A minisztérium hozzátette, hogy a Marinera december 24-én „ideiglenes engedélyt” kapott az orosz zászló alatti hajózásra.
