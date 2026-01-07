Az Egyesült Államok déli parancsnoksága szerint lefoglaltak egy második olajszállító tartályhajót, ezúttal a Karib-tengeren – jelentette a BBC.

„Az elfogott hajó, az M/T Sophia, nemzetközi vizeken tevékenykedett, és illegális tevékenységeket folytatott a Karib-tengeren” – áll az amerikai hadsereg közleményében. „Az amerikai parti őrség az M/T Sophiát az Egyesült Államokba kíséri.”

Korábban a Marinera nevű hajót is elkapták.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter az X-en megjelent bejegyzésben azt mondta: „A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is TELJES ÉRVÉNYBEN van – a világ bármely pontján”.

Az orosz közlekedési minisztérium kijelentette, hogy

egyetlen államnak sincs joga erőszakot alkalmazni más országok joghatósága alatt megfelelően bejegyzett hajókkal szemben.

Hozzátették, hogy az amerikai erők moszkvai idő szerint körülbelül 15:00 órakor (12:00 GMT) szálltak fel a Marinera fedélzetére, ezt követően a hajóval megszakadt a kommunikáció.

A minisztérium hozzátette, hogy a Marinera december 24-én „ideiglenes engedélyt” kapott az orosz zászló alatti hajózásra.