A miniszterelnök közvetlen, öt évre szóló megválasztása jelentené a megoldást?

Olaszország helyett ugyan mostanság inkább Németország kapja meg az Európa betege címet, ez azonban közel sem jelenti azt, hogy az olasz gazdaság kimászott volna a gödörből. A problémák továbbra is rendszerszintűek, és ezzel úgy tűnik, maga a miniszterelnök is egyetért. Giorgia Meloni ezért egy nagy volumenű alkotmánymódosításra készül, szeretné, ha a szavazók négy helyett öt évre választanák meg közvetlenül a miniszterelnököt. Ennek megvalósításához azonban erős kormányzati összefogásra és szavazói támogatásra is szükség lenne.