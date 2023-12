A New York-i milliomosok száma a közhiedelemmel ellentétben tovább nőtt a járvány évei alatt – írja a Bloomberg.

A Fiscal Policy Institute (FPI) jelentése szerint 2020 és 2022 között további 17.500 milliomos háztartás létrehozását jött létre. Ez pedig jelentősen több, mint a 2.400 milliós veszteség ugyanebben az időszakban.

A járvány idején még az a narratíva kapott szárnyra, hogy a gazdag amerikaiak a jobb időjárásért és az alacsony adókért menekülnek a magas adókkal sújtott északi államokból az ország déli részére.

A legfrissebb adatok ezzel szemben azt mutatják, hogy New Yorknak nem okozott gondot, hogy megtartsa a tehetős lakosságot.

Az FPI szerint 2021-ben az 1 millió dollárnál nagyobb bevétellel rendelkező adóbevallók kollektív bevétele 40 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A jelentés azt is megállapította, hogy a New Yorkot elhagyó magas keresetűek többsége nem alacsony adózású államokba költözött, hanem olyan, szintén magas adóztatású államokba, mint Connecticut, New Jersey vagy Kalifornia. Ebbe beletartozik a legtöbbet kereső egy százalék is, akiknek a 73 százaléka egy másik magas adóztatással rendelkező államért hagyta el New Yorkot.