Több mint négy évtizedes történetében először lépte át 10 ezer pontos lélektani határt Londoni Értéktőzsde (LSE) fő indexe, a FTSE 100-as. Az LSE valós idejű árfolyamjelző platformjának adatai alapján a száz legnagyobb piaci tőkeértékű vállalat alkotta mutató – amely 1984. január 3-án indult ezer pontról – az idei első, pénteki kereskedési napon 10 046,25 pontig emelkedett, majd kisebb korrekcióval visszasüllyedt a 10 ezer pontos határ alá.

A FTSE 100-as a pénteki késő délelőtti forgalomban 0,54 százalékos erősödéssel 9985 pont környékén mozgott.

Számos elemző már 2025 végére valószínűsítette, hogy az index átlépi 10 ezer pontot, de ezt végül nem sikerült elérni.

Az LSE fő árfolyammutatója 9931,38 ponton zárta a tavalyi utolsó kereskedési napot, de így is 21,5 százalékot erősödött 2025 egészében.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a Londoni Értéktőzsde a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta a legjobb évét zárta tavaly.

A FTSE 100-ast alkotó vállalatok közül 2025 legnagyobb nyertese

a Fresnillo, a világ legnagyobb ezüstkitermelője és az egyik legnagyobb aranybányászati konglomerátuma volt, amelynek részvénye a két nemesfém tavaly elért piaci rekordárfolyamai nyomán 450 százalékkal emelkedett.

A Rolls-Royce hadiipari csoport tőzsdei tőkeértéke a kétszeresére emelkedett tavaly annak hatására, hogy a brit kormány az év folyamán a védelmi beruházások jelentős növeléséről döntött. A Rolls-Royce sok egyéb termékcsoport mellett harci repülőgépekhez és hadihajókhoz gyárt hajtóműveket és részegységeket.

A FTSE 100-as tavaly 41 napközbeni és zárási rekordot ért el, és az LSE adatai szerint a december 31-i 9931,38 pontos zárás azt jelentette, hogy a FTSE 100-ast alkotó vállalatok összesített nettó piaci tőkeértéke 2025 végére elérte a 2365,2 milliárd fontot.

Az indexet alkotó száz vállalat egyéni kapitalizációjának átlaga így 23,652 milliárd font (10 440 milliárd forint), mediánértéke 7,753 milliárd font (3422 milliárd forint) volt a tavalyi év utolsó kereskedési napján.