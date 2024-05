Lázár János építési és közlekedési miniszter még decemberben a Keszthely melletti Fenékpusztán beszélt arról, hogy kétszer két sávos autópályává bővítik a 76-os utat.

Az M76-os út első szakaszát 2020 októberében adták át az M7-es holládi csomópontja és Balatonszentgyörgy között. Ezt követte 2022 márciusában az M76-os új, nagyjából három kilométeres szakasza, amivel 8,6 kilométer készült el a megyeszékhelyig tartó 55 kilométeres útvonalból.

A vg.hu most azonban észrevette, hogy a tárcavezető csütörtökön nagykanizsai kampányakor arról beszélt a térség és Zala vármegye infrastrukturális fejlesztései kapcsán, hogy a kormánynak Zalaegerszeg és Nagykanizsa is egyformán fontos, azonban „a zalaegerszegieknek is támogatniuk kell Nagykanizsa fejlesztését”.

Jelenleg két nagy projekten dolgoznak a kormányban: a déli elkerülő tervezésén, melyet maga Lázár János indított el, a másik pedig az, hogy bekössék Zalaegerszeget a gyorsforgalmi hálóba.

A miniszter úgy fogalmazott: azt szeretné, hogy a zalaegerszegiek megértenék, hogy Nagykanizsán át vezet a legjobb és legolcsóbb út Budapestre, és elsőként ezt tartja megvalósíthatónak.

A lap szerint ezzel miniszter félreérthetetlenül arra utalhatott, hogy a 76-os utat nem négysávosítják. Ez azért lehet gond a zalaegerszegieknek, mert ha Budapestre akarnak tartani, akkor egy 48-50 kilométeres kerülőt jelent Nagykanizsa érintése.

Ugyanakkor a 44 kilométer hosszú közlekedési beruházás még Lázár szerint is minden idők egy legdrágább fejlesztése, ami összesen 400 milliárd forintba kerülne.

A magas költségekre a szakasz komplexitása lehet a magyarázat, mivel összesen 36 híd épülne, köztük négy völgyhíd is.