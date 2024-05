Balatonfüreden igazi sörakadémia nyílik május utolsó és június első napján, ahol sörtovábbképzéssel, sörtanárok vezetésével tartott fogadóórával és bemutatóval várják az ínyenceket, sőt a vendéglátósokat is. A fesztiválozás és kóstolás mellett bárki sörkóstoltató szakemberré válhat, aki jelentkezik a szombati, tematikus programokra.

Közkívánatra már nemcsak Zamárdiban, hanem a bor fővárosában, Balatonfüreden is megrendezik a balatoni sörök fesztiválját, a Balaton Beer Weekendet, ahol a környék sörfőzdéi mutatkoznak be kézműves termékeikkel. A sörmesterek továbbképzést is tartanak azoknak, akik beiratkoznak a sörakadémiára – írja a Hírbalaton.

A helyszínre 8 kézműves sörfőzde települ ki különlegességeivel, amelyek között lesz könnyű és frissítő fekete kölsch, cirokból és mexikói kukoricából készült sör, valamint a legújabb divatot követve, a legnépszerűbb német sörstílus is, a helles.

Az ingyenes fesztiválon jelen lesz valamennyi Balaton környéki, sőt, dunántúli kézműves főzde is, amelyek megmutatják és bebizonyítják, hogy a minőségi sör a balatoni gasztronómia szerves része.