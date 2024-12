Az online vásárlók 74 százaléka, mintegy 3,1 millió fő készül az ünnepekre. A webáruházakban böngészők jellemzően 84 ezer forintot költenek és átlagosan hat személyt ajándékoznak meg, ez derül ki a PwC karácsonyi vásárlásról készült kutatásából.

Az is kiderül, hogy a TEMU és más külföldi online platformok előretörése ellenére a vásárlók többsége még mindig a hazai kereskedőknél költi el a karácsonyi ajándékra szánt összeg túlnyomó részét.

Idén a karácsonyi ajándékokra szánt összeg elérheti a 261 milliárd forintot - a belföldi negyedik negyedéves online forgalom 20 százalékát – amelynek nagy részét hazai webáruházakban költi el a lakosság.

A legnagyobb összeget, 115,9 milliárd forintot hazai online áruházakban tervezik elkölteni, míg a bevásárlóközpontokban és plázákban 56,6 milliárd forintot, hagyományos boltokban és szaküzletekben pedig 48,7 milliárd forintot. Külföldi internetes áruházakban a vásárlók saját bevallásuk szerint 29 milliárd forintot fognak otthagyni.

A TEMU népszerűsége töretlen, az online vásárlók 43 százaléka már rendelt erről a platformról, és általánosságban elégedett a szolgáltatásokkal és termékekkel is.

A gazdasági helyzet hatásai érezhetők a karácsonyi vásárlási szokásokban: 42 százalék kisebb értékű ajándékokat választ, és 27 százalék pedig jobban megfontolja, hol költ.

„A konjunktúra időszaka több mint két éve véget ért, és a fogyasztók átgondoltabban és visszafogottabban költenek, ennek ellenére az idei év utolsó időszakában a kereskedők ismét élénkülő keresletre és jó forgalomra számíthatnak” – mondta Cserjés-Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország Digital Commerce and Research csapatának vezető menedzsere, a kutatás vezetője.

A hagyományos üzletek továbbra is jelentős szerepet játszanak, a vásárlók 44 százaléka innen szerzi be az ajándékokat, bár az online és hagyományos csatornák kombinációja is egyre jellemzőbb.

Ajándékválasztáskor

a minőség (4,48);

a megajándékozottak igényei (4,46);

de az ár-érték arány (4,37)

és az ár is (4,16) is jelentős szerepet játszanak.

Különösen a fiataloknál, ahol 70 százalék ezt nagymértékben figyelembe veszi.

A legnépszerűbb ajándékok között a játékok, ruházati cikkek, könyvek és szépségápolási termékek szerepelnek, a fiatalok körében pedig az utalványok és élményajándékok a nyerők.

Az online vásárlók 93 százaléka hazai webáruházakat részesít előnyben, ami pozitív hatással lehet a helyi gazdaságra.

A Black Friday akciók továbbra is népszerűek: a vásárlók 58 százaléka élt vagy tervezi kihasználni a kedvezményeket, annak ellenére, hogy előzetesen csak 11 százalék jelezte ezt a szándékát.

Az akciós időszakban a fogyasztók többsége olyan termékeket vásárolt, amelyeket amúgy is megvett volna, de kedvezőbb áron, míg 41 százalék karácsonyi ajándékokat szerzett be, és 14 százalék olyan termékeket is megvett, amelyeket normál esetben nem választott volna.

A vásárlók különösen elégedettek voltak a futárszolgálatok teljesítményével (4-es értékelés), de kevésbé a kínálattal (3,89) és az árakkal (3,73).

Az online vásárlás térnyerése ellenére a hagyományos üzletek továbbra is fontos szerepet játszanak a karácsonyi szezonban, hiszen a fogyasztók 44 százaléka még mindig itt szerzi be az ajándékokat.

Ugyanakkor az online és hagyományos vásárlási csatornák kombinációja egyre gyakoribb, miközben a külföldi platformok, mint a TEMU, látványos növekedést mutatnak. A vásárlók azonban a karácsonyi költéseik túlnyomó részét továbbra is hazai kereskedőknél hagyják, ami biztató jel a helyi gazdaság számára – foglalta össze a kutatás eredményeit Timár Szabolcs, a PwC Magyarország e-kereskedelmi szakértője.