Némi meglepetésre, Nagy Márton tegnap bejelentette, hogy az ismét emelkedő üzemanyagárak miatt a hét második felében meg kell jelennie a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) képviselőjének a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

A minisztérium szerint vizsgálódni kell

Volt egy megegyezésünk a Magyar Ásványolaj Szövetséggel. Mi úgy látjuk, hogy van egy elcsúszás, ezért a hét második felére behívtam a MOL-t és a MÁSZT-t is

– mondta a nemzetgazdasági miniszter annak kapcsán, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megdrágultak az üzemanyagárak.

Az Index azon kérdésére, hogy miért kell nyomást helyezni az üzemanyagárakra, miért nem hagyja a kormány, hogy azt a piac határozza meg, Nagy Márton aláhúzta, hogy az üzemanyagárak nem csak az uráli típusú olajárakat követik le.

Van benne profittartalom és sok más elem. Amikor tárgyalunk, akkor ezeket a tényezőket – többek között a profitmarzsokat – vizsgáljuk, hogy indokolt-e, és ezek más szomszédos országokban hogyan alakulnak

– fogalmazott a portál kérdésére a miniszter.

Nagy Márton szerint érdemes folyamatosan összehasonlítani és vizsgálni a régiós árakhoz képest a hazai üzemanyagárakat és annak profittartalmát.

A minisztériumban úgy látják, hogy a megállapodásban foglaltakkal ellentétben a régiós középmezőnyből elcsúsztak az árak.

Nem volt szó árakról

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára az Economx érdeklődésére először pontosította a sajtóban megjelent beszámolókat, ugyanis azt már Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban is kijelentette, hogy az üzemanyagár-kérdésében időről időre egyeztet a legnagyobb hazai olajvállalattal, a Mollal, illetve a legnagyobb üzemanyag-forgalmazó vállalatokat tömörítő szakmai szervezettel, a MÁSZ-szal. Az eddigi egyeztetéseken is részt vett a MOL és MÁSZ képviselője, és ennek a gyakorlatnak megfelelően így lesz ez a hét második felében összehívott miniszterei egyeztetésen is.

A korábbi egyeztetéseken Nagy Márton azt mondta, hogy maradjanak, és/vagy kerüljenek a hazai üzemanyagárak abba a régiós középmezőnybeli sávba, amelyekben korábban általánosságban voltak

– fogalmazott a főtitkár. Hozzátéve, hogy az üzemanyagárak országonként egymáshoz viszonyítva is változhatnak. Ez függhet az árfolyamtól, a beszerzési lehetőségektől, az adózási szabályoktól is, és ennek következtében tapasztalhatunk elmozdulást az árszintek esetében a régiós középmezőnyhöz képest. Sőt, régiós szinten még árbefolyásoló tényező lehet egy-egy finomító kapacitásának esetleges átmeneti változása is, amely kevésbé publikus információ, mint a sajtóban követett világpiaci árak.

A Magyar Ásványolaj Szövetség a megbeszélések során ugyanakkor kinyilvánította,

a maga részéről mindet elkövet annak érdekében, hogy a piaci lehetőségek figyelembevételével igyekezzen a korábbi évek átlagos szintjére hozni és azon tartani a hazai üzemanyagárakat

– hangsúlyozta Grád Ottó.

Valószínűleg a következő megbeszélésen, ahogy Nagy Márton jelezte, áttekintésre kerülnek a hazai üzemanyagárakat befolyásoló hatások, illetve megvizsgálják azt is, hogy hova is tehető a hazai átlagos üzemanyagár régiós tekintetben.

Kérdésünkre a főtitkár közölte,

a miniszter által is hivatkozott megállapodásban nem szerepelt konkrétum a kiskereskedelmi árakkal kapcsolatban.

A megegyezés arról szólt, hogy a hazai üzemanyag-forgalmazók igyekeznek a piaci lehetőségek korlátai között megőrizni az üzemanyagárak korábbi pozícióját, és ennek érdekében mindent megtesznek.

Az adó a legfontosabb

A miniszteri egyeztetés mozgásterét firtató kérdésünkre válaszolva elmondta, ezeken nem lehet a cél az árak konkrét befolyásolása, hanem csak a piaci folyamatok áttekintésére, a lehetőségek megvitatására kerülhet sor. Adómódosításra javaslatokat a szakma nem kíván tenni, de azoknak a direkt és indirekt adóknak a számbevételére mindenféleképpen sor kerülhet az egyeztetéseken, amelyek aktuálisan felmerülnek az üzemanyagok kiskereskedelmi árának kialakítása során – magyarázta Grád Ottó.

Hiszen ezek nagyon jelentős mértékben befolyásolják a hazai árszintet, ez a bázisa az áraknak, és csak utána jön az egyéb árképző, mint például az alapanyagár

– tette hozzá.

Így fest a matek

Hétfőn mi is megírtuk, hogy szerdától még tovább emelkednek az üzemanyagárak a magyarországi kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal drágul.

Az olaj ára hosszú menetelését követően a ma reggeli tőzsdenyitáskor csökkent először: