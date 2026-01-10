„Breaking! Kiszivárgott Orbán Viktor beszéde a Fidesz mai, 500 millió forint közpénzen megrendezésre kerülő kongresszusáról…” – ezzel a felütéssel tett közzé ironikus posztot Magyar Péter a közösségi oldalán.

„Éberség, Elvtársak! A nemzetközi helyzet fokozódik! Békeharc, béketábor, békeköltségvetés” – idézte fel Magyar, majd hozzáfűzte:

A történelem az élet tanítómestere. Ezek ugyanazok.

A poszttal a Tisza Párt elnöke láthatólag a Fidesz kongresszusát igyekezett történelmi párhuzam állítani. Grósz Károly pártfőtitkár 1988. november 29-én, a Budapest Sportcsarnokban tartott MSZMP-gyűlésen a „radikalizálódó módszerekről”, a sztrájkokról, a „polgári restaurációs, ellenforradalmi erők agresszivitásáról” beszélt, sőt a „fehérterror” visszatérésével is fenyegetett.

Grósz akkor arról értekezett, hogy a többpártrendszer „eltúlzott”, veszélyes illúzió, a parlament lejáratásával pedig „kényszerlépésekre” akarják bírni a vezetést. A nagyvonalú megoldás szerinte az egypártrendszeren belüli pluralizmus lett volna – miközben a pártvezetés már nyíltan kettészakadt, és a bukás elkerülhetetlenné vált.

„Itt is sokan voltak – és mekkora bukta lett belőle” – fűzte még hozzá Magyar, vélhetőleg arra utalva, hogy az emlékezetes MSZMP-kongresszus nem megállította, hanem felgyorsította a rendszer összeomlását.