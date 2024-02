A Ganz telepen egy áruval tömött, olyan nyitott raktárra figyeltek fel az egyenruhások, ahol nem tartózkodott senki. A helyiség átvizsgálása előtt értesítették a raktár tulajdonosát, akinek a bérlőjéről nem volt tudomása. A hátrahagyott pavilonból összesen 34 515 darab hamis sapka, ruha, napszemüveg, póló és számos vasalható márkajelzés került elő.

A pénzügyőrök néhány nappal később ismét csapást mértek a budapesti hamisítókra, és egy másik pavilont is alaposan szemügyre vettek. Az üzlet bérlője az egyenruhások láttán megpróbált elszaladni, mint később kiderült, volt rá oka.

A tárolójában különféle feliratú (Gucci, Karl Lagerfeld, Dior, Prada, Versace) papucsokat, sapkákat, öveket, táskákat és nyomókliséket találtak. A pénzügyőrök összesen 1147 darab hamis terméket, vasalható feliratokat és márkajelzések nyomatát utánzó kliséket foglaltak le. Az ellenőrzéssorozat mérlege:

több tízezer hamis terméket vontak ki a forgalomból, amelyekkel a jogsértők közel egymilliárd forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi vagy minőségi kockázatot is jelentenek. A NAV Bevetési Igazgatósága a jövőben is tervez hasonló razziát a gazdaság és a tisztességes piaci szereplők, illetve az állampolgárok egészségének védelme érdekében.