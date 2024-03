Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Magyarországon is terjeszkedik a romániai 5 to go kávézólánc: a cég franchise rendszerben működteti az itteni egységeit és a tervek szerint hazánkból kívánják irányítani a környező országokban lévő érdekeltségeiket – írja a Maszol.ro.

Kelet-Európa legnagyobb kávézóláncának Románián kívül Franciaországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban és a hazánkban vannak üzletei. Budapesten, Székesfehérváron és Nyíregyházán összesen 4 üzlethelységet működtett a román vállalat, de a tavasz folyamán újabb kettőt terveznek nyitni.

Már kivittünk egy csapatot Budapestre, ahol céget fogunk alapítani. Magyarországról szeretnénk irányítani majd a környező országokba tervezett érdekeltségeinket is.

– mondta Radu Savopol, a 5 to go alapítója.

A vállalat eddig elsősorban a román piacra fókuszált: tavaly közel 100 új üzletet nyitottak és így már 520 kávézójuk működik a keleti szomszédunkban.