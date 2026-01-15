Zsákos kiszerelésű cementek, falazóhabarcsok és vakolóhabarcsok forgalmazási feltételeit vizsgálta 2025-ben a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések 229 féle építési termékre terjedtek ki, minden harmadik árucikk esetében került sor jogsértés megállapítására – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A fogyasztóvédelmi hatóság a biztonságos otthonok érdekében minden évben vizsgálja az építési termékek forgalmazását. A piacfelügyeleti ellenőrzések célja nem csupán a forgalmazáshoz szükséges dokumentumok megkövetelése, hanem a teljesítménynyilatkozatok és a CE jelölések jogszerűségének, megalapozottságának vizsgálata is.

A termékek harmadánál gond volt

2025-ben a zsákos kiszerelésű cementek, falazóhabarcsok és vakolóhabarcsok vizsgálatára került sor. Ennek keretében az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 101 hatósági ellenőrzést végeztek áruházláncokban, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi egységekben, valamint a gyártóknál. A 101 ellenőrzésből 37 esetben, az ellenőrzések 37 százalékában állapítottak meg hiányosságokat.

A hatósági ellenőrzések 229 féle építési termékre terjedtek ki, minden harmadik termék esetében kiderült a jogsértés. A feltárt hiányosságok megszüntetésére a kormányhivatalok minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket.

Az építési termékek forgalmazásának legfontosabb dokumentuma a magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat. A teljesítménynyilatkozat tartalmazza azokat az alapvető jellemzőket és azok értékeit, melyek a tervezés, a kivitelezés, valamint a terveknek megfelelő építési termék kiválasztása során szükségesek ahhoz, hogy megfelelő, biztonságos épületek, építmények kerüljenek felépítésre. Amennyiben egy termék rendelkezik megalapozott teljesítménynyilatkozattal, akkor azt a gyártó – harmonizált műszaki előírás szerint gyártott építőanyagok esetében – a CE jelölés terméken történő elhelyezésével is igazolja. Ezek mellett magyar nyelvű használati utasítást és biztonsági tájékoztatót is rendelkezésre kell bocsátani a fogyasztók számára.

A CE jelölés feltüntetésének jogszerűségével kapcsolatos hiányosság a vizsgált termékfajták 12 százalékánál merült fel. Az ellenőrzött termékek 6 százalékánál a teljesítménynyilatkozatok nem álltak rendelkezésre. A bemutatott teljesítménynyilatkozatok 16 százalékánál azok tartalmával, 3 százalékánál pedig azok megalapozottságával kapcsolatban merült fel jogsértés.

Építési terméket vásárolni nagy felelősség, hiszen abból épületek, épületszerkezetek készülnek. Egy építkezés vagy felújítás a fogyasztók számára hosszútávra szóló jelentős beruházás, melynek elvárt minősége és ezzel párhuzamosan az épületek biztonsága csak megfelelő építőanyagokkal biztosítható.

Az NKFH felhívja a figyelmet, hogy csak olyan építési terméket vásároljanak a fogyasztók, amely rendelkezik magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal, valamint magyar nyelvű használati utasítással és biztonsági tájékoztatóval, továbbá a harmonizált műszaki előírás szerint gyártott terméken a gyártó elhelyezte a CE jelölést.