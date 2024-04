Az ügyfeleket az E.ON felé nem terheli költség az okosmérő felszerelése kapcsán – válaszolta az Economx megkeresésére a társaság. Az viszont már az ügyfelek feladata, hogy a fogyasztásmérő helyhez a szekrényt biztosítsa, ami egyébként nem olcsó, erről itt olvashat bővebben . „Amennyiben a létesítéskori szabványnak megfelelt a mérőhely, műszaki állapota is megfelelő, és kielégíti a teljesítményigényt, akkor ezzel kapcsolatban nem merül fel költség vagy egyéb teendő az ügyfél részéről.” Ugyanakkor közölték azt is, hogy vannak „egyéb esetek”, amikor például az ügyfélnek egyfázisú mérőhelye volt, de most háromfázisú invertert tetet fel, tehát a jövőben háromfázisú mérésre van szüksége, így szükség van a fogyasztásmérő szekrény cseréjére – ez pedig már az ügyfél feladata és költsége.