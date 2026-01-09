Idén először a februárban esedékes 13. havi nyugdíj mellé a 14. havi nyugdíj első negyedét is megkapják az arra jogosultak, átlagnyugdíjjal számolva közel 580 ezer forint üti a markukat. Bár sokaknál evidens lehet, hogy a pénzt egyből elköltik, néhány okos lépéssel sokkal többet is kihozhatunk belőle.

A BiztosDöntés cikke alapján számos lehetőség állhat a rendelkezésünkre. Ha a pénzre fél-egy éven belül szükségünk van például egy tervezett felújítás vagy családi esemény miatt, akkor a banki lekötés jó opció lehet. Az éven belüli lekötött betéteknél egy százalék alatti éves kamatok jellemzőek, de évi 5-10 százalék közötti kamatok is elérhetők, amelyek még a 15 százalék kamatadó és a 13 százalék szocho levonása után is valós nyereséget termelnek.

A cikk azt írja, nyugdíjas befektetésként az egyik legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb eszköz az állampapír, mint a FixMÁP és MÁP+. Ha például plusz 320 forintot fektetünk FixMÁP-ba, évi 7 százalékos kamat mellett 22 400 forint tiszta hasznot hoz, ami után adózni sem kell.

Az egészségpénztár is kiváló lehetőség lehet a nyugdíjasoknak, ha rendelkeznek bármilyen adóköteles jövedelemmel, ami ingatlan bérbeadásból vagy munkavégzésből származik, a befizetéseink után ugyanis évi 20 százalék adóvisszatérítés járhat, évi legfeljebb 150 ezer forint.

Szintén jó megoldás ha hiteltörlesztésre, előtörlesztésre vagy hitelkiváltásra használjuk fel a 13. havi nyugdíjat, mivel így csökkenhet a fennálló tőketartozás, így a teljes visszafizetendő kamatunk is. Ezzel pedig csökkenhet a havi törlesztőrészlet, ami javítja a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutatónkat (JTM). Mindemellett pedig a pénzügyi helyzetünk is egyszerűbbé válhat.