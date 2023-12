Zelenszkij sem takargathatja tovább, zsákutcában az ukrán hadsereg

Immár az ukrán hadsereg főparancsnoka mellett Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is azon az állásponton van, hogy patthelyzet alakult ki, hiába tagadja ezt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A szakértő szerint erre már korábban is lehetett számítani, miután az ukrán hadseregből több kulcsfontosságú összetevő is hiányzik. Ehhez képest a sikeres ellentámadáshoz „legalább három az egyhez arányú erőfölényre lett volna szükségük”.