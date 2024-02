Az ukrán légierő szóvivői megerősítették, hogy február 17-én lelőttek két Szu-34-es és egy Szu-35-ös vadászgépet. A következő napokban további két Szu-34-est és egy Szu-35-öst is kilőttek. A háború kezdete óta valószínűleg ez volt Oroszország három legrosszabb napja.

Hasonló eset volt ugyanakkor, amikor az orosz légierő a nyolc fős magasan képzett légi személyzetéből hetet elvesztett, miután 2023. május 17-én öt katonai repülőgépet lőttek le Oroszország nyugati része felett – jegyzi meg a lengyel Onet.

„A Herszon szektorban pillanatok alatt három Szu-34-es repülőgépet vesztettünk el. Részvétünket küldjük az elesettek családjainak és barátainak.” – erről egy VDV nevű Kreml-barát katonai blogger számolt be, aki hozzátette: hosszú ideje „figyelmeztettek”, hogy az orosz gépek közeledése az ukrán védelmi vonalakhoz nagyon veszélyes művelet, ezt azonban szerinte figyelmen kívül hagyták.





Többen is úgy tartják, hogy a veszteségekért közvetlenül Mihail Teplinszkij, a légideszant csapatok parancsnoka a felelős, ahogy az egész déli szektorban leállított szárazföldi műveletek leállításáért is. A blogger szerint Teplinszkij az első tábornok az orosz történelemben, aki a szárazföldön, a tengeren és a levegőben is csatát vesztett, ezért azonnal el kell őt távolítani.





Vlagyimir Romanov orosz katonai blogger a rosszul képzett földi irányítást nevezte meg a veszteségek fő okának, mivel vadászgépek úgy repültek túl közel az ukrán védelemhez, hogy a pilótákat nem tájékoztatták a veszélyről.





Egy moszkvai blogger, Roman Alekhin, aki több mint 100 ezer követővel rendelkezik a Telegramon, arról beszélt, hogy nem a légiforgalmi irányítással volt a gond, hanem azzal, hogy az orosz légvédelem azonosító berendezése rosszul működött, emiatt véletlenül saját gépeit vette célba. Szerinte ugyanis az ukrán hadseregnek ugyanis nincsenek olyan fegyverei, melyek a frontvonaltól 150-200 kilométeres körzetben képesek lennének repülőgépeket eltalálni.





Kijev azt mondja, bármit le tud lőni

Volodimir Zelenszkij még február 2-án azt nyilatkozta, hogy nemrégiben két olyan légvédelmi rendszer érkezett Ukrajnába, ami „bármit képes lelőni.” Ugyanakkor az új rendszerek típusáról nem közölt részleteket – emlékeztet a lap.

Az ukrán elnök által említetteken kívül további négy korszerű, nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerrel rendelkezik a háború sújtotta ország: egy helyhez kötött amerikai Patriot, és két mobil Patriot rakétarendszerrel, melyet Németország adományozott, valamint egy mobil francia-olasz SAMP/T-üteg. Ezek helyét titok övezi.