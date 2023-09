Donald Trump volt amerikai elnököt és 2024-es elnökjelöltet gúnyolták a közösségi médiában, miután pénteken egy washingtoni csúcstalálkozón azt mondta, hogy Joe Biden elnök „kognitív sérült, és a második világháborúba” vezetné az országot, ha újraválasztanák.

„Van egy emberünk, aki teljesen korrupt és a legrosszabb elnök az országunk történetében, aki kognitívan sérült, nincs olyan állapotban, hogy országot vezessen, és most ő felel egy lehetséges nukleáris összecsapással fenyegető háború küszöbönállása miatt” – jegyezte meg Donald Trump a beszéde során, amely a jelenleg is zajló konzervatív Pray, Vote, Stand csúcstalálkozó része volt. Majd azt mondta: mintha a második világháborúban lennénk. Holott a második világháború 1939 és 1945 között zajlott – írja az Insider.

Ugyanebben a beszédben az exelnök összekeverte Joe Bident és Barack Obama volt elnököt, mondván, hogy a 2024-es választási felmérésekben megelőzi Obamát.

Mint tudják, a csaló Joe Biden és a radikális baloldali gengszterek vették igénybe a bűnüldöző szerveket, hogy letartóztassák vezető politikai ellenfelüket, és vezetnek, méghozzá nagy különbséggel, beleértve Obamát is

– mondta Trump.

Trump emlékezete szerint Obamát győzte le 2016-ban

Donald Trump azt is megjegyezte, hogy Obama volt a befutó a 2016-os választáson, mondván: „Obama ellen megnyertünk egy olyan választást, amiről mindenki azt mondta, hogy képtelenség megnyerni.” Ezután kijavította magát, és pontosította, hogy az ellenfele valójában Hillary Clinton volt.

Trump nyelvbotlásai kétségeket ébresztenek a volt elnök és egyben 2024-es jelölt szellemi alkalmasságával kapcsolatban. Az amerikaiak már korábban is aggodalmukat fejezték ki a 80 éves Biden elnök szellemi és fizikai egészsége miatt is, annak ellenére, hogy orvosa februárban

egészséges, életerős 80 éves férfinak nyilvánította, aki a szolgálatra alkalmas.

Joe Biden az Egyesült Államok legidősebb elnöke és az első nyolcvanéves, aki ezt a posztot töltheti be. Trump sem sokkal fiatalabb, júniusban töltötte be 77. életévét.

Igazi roncsderbi lehet a következő elnökválasztás?

„Azt hiszem, Trump lehet az, aki kognitívan sérült” – írta egy felhasználó az X közösségi hálózaton. Más felhasználók, demokrata politikusok és újságírók is kommentálták Trump szellemi képességeit.

Tegnap este Donald Trump azt mondta, hogy Obama vezet a felmérésekben, és azt állította, hogy megválasztása esetén megállítja a második világháborút. Persze, mondja csak el még egyszer, hogy Joe Biden az a jelölt, aki túl öreg és lassú

– írta Tristan Snell ügyvéd és MSNBC-kommentátor az X-en.

Az NBC júniusi közvélemény-kutatása szerint a választók 68 százaléka aggódik Biden mentális és fizikai egészségével kapcsolatban, míg Trumpról 55 százalék mondta ugyanezt.

Egy másik, az Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research által végzett felmérés azt mutatta, hogy a megkérdezettek 77 százaléka túl idősnek találta Bident ahhoz, hogy még négy évig sikeresen betöltse az elnökséget, míg Trumpot 51 százalék tartotta alkalmatlannak. Az amerikaiak támogatják az elnökjelöltek mentális és fizikai egészségi állapotának vizsgálatára vonatkozó javaslatokat is – derül ki az Insider és a Morning Consult kutatásából.