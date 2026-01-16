Órákra megbénította a japán főváros tömegközlekedését egy hajnali áramkimaradás Tokió kulcsfontosságú elővárosi vasútvonalán, a Jamanote körgyűrűn az üzemeltető JR East közleménye szerint. Az áramellátási zavar helyi idő szerint hajnali 3:50 körül következett be, a Jamanote vonal első reggeli járatai emiatt már nem tudtak elindulni.

A párhuzamosan haladó Keihin-Tohoku vonal forgalmát is leállították, részben az áramkimaradás, részben más tokiói vonalakon kialakult késések miatt. Ezen a vonalon is csak a kora délutáni órákban indult újra a közlekedés.

A leállás több ezer ingázót érintett a reggeli csúcsidőben.

A Keihin-Tohoku vonal egyik szerelvénye a nyílt pályán rekedt az utasokat leszállították, és gyalog kellett eljutniuk a legközelebbi állomásokra. A tokiói tűzoltóság közlése szerint öt embert kellett ellátni rosszullét miatt.

A Jamanote vonal olyan, a világ legforgalmasabbjai közé tartozó állomásokat érint, mint Sindzsuku, a Keihin-Tohoku vonal pedig Tokió és Jokohama közlekedési csomópontjait köti össze.

A JR East vasúttársaság tájékoztatása szerint a Simbasi és Sinagava közötti szakaszt kiszolgáló elektromos létesítmény áramellátását az éjszaka folyamán lekapcsolták építkezési munkák miatt, de nem sikerült időben visszaállítani az áramszolgáltatást a menetrend szerinti első járatig.

A rendőrség és a tűzoltóság szerint reggel 8 óra körül tűz is keletkezett a Tamacsi állomás közelében lévő elektromos létesítménynél, amelyet mintegy másfél óra alatt oltottak el. Egyelőre nem tisztázott, hogy a tűz és az áramkimaradás összefügg-e.

Jaszusi Kaneko közlekedési miniszter sajtótájékoztatón utasította a JR East vasúttársaságot az incidens okainak kivizsgálására és a hasonló esetek megelőzésére.