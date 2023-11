A szavazatok 95,5 százalékos feldolgozottsága mellett eldőlt, hogy a szélsőjobboldali Szabadságpárt (PVV) nyerte a szerdai választásokat Hollandiában – adta hírül a Euronews. A Geert Wilders vezette párt jelen állás szerint 23,4 százalékos támogatottsággal bír.

A második legnépszerűbb politikai erő a Frans Timmermans mögé felsorakozó baloldali szövetsége lett. A Munkáspárt (PvdA) és a Baloldali Zöldek (GL) együtt a szavazatok 15,6 százalékát tudták megszerezni. Az eddig kormányzó Szabaddemokrata Néppárt (VVD) a voksok 15 százalékával a harmadik, az Új Társadalmi Szerződés (NSC) pedig 12,8 százalékos eredménnyel a negyedik.

Az eredmény szoros ugyan, de az első helyezett előnye a vártnál jelentősen nagyobb. Az elemzők előre megmondták, hogy a választás sokesélyesnek tekinthető. A közvélemény-kutatások nem festettek határozott képet arról, melyik párt lehet végül a végső befutó.

A Politico előzetes adatai alapján ez a kép rajzolódott ki közvetlenül a voksolás előtt az élen:

Geert Wilders egy iszlámellenes szélsőjobboldali politikus. Az utóbbi időben igyekezett mérsékeltebb hangnemet megütni korábbi radikális megnyilvánulásaihoz képest, vélhetően abban bízva, hogy ezzel több szavazót tud maga és a Szabadságpárt (PVV) mellé állítani.

A frizurája és kemény bevándorlási politikája nyomán sokszor a „holland Donald Trumpként” emlegetett Wilders sikerét számos szélsőjobboldali politikus ünnepelte. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője; Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Santiago Abascal, a spanyol Vox párt vezetője is elismerését fejezte ki.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a szélsőjobboldali győzelemhez.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J