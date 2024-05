Oroszország meghívása a D-napi megemlékezésekre diplomáciai fejfájást okoz a franciák számára. A Kreml kedden közölte, hogy még nem kapott meghívást a normandiai partraszállás 80. évfordulójára, annak ellenére, hogy a francia kabinet korábban kijelentette, oda az oroszokat is meghívták.

„Ez az információ rendszeresen megjelenik, vagy párizsi tisztviselőkre, vagy a helyi francia médiára hivatkozva. Szó szerint minden második nap kétszer is ellenőrzöm ezeket az információkat a francia nagykövetünkkel, ám egyelőre nincs változás” – mondta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az Izvesztyija orosz médiumnak.

Marija Zaharova szerint nem ez az első eset, hogy a második világháborút „manipulációként” és „politikai játszmák tárgyaként” használják fel a nyugati országok.

A világ vezetői arra készülnek, hogy június 6-án a normandiai partoknál gyűljenek össze. Több második világháborúban szövetséges nemzet nem volt elragadtatva a franciák döntésétől, hogy meghívják Oroszországot.

Az oroszok jöhetnek a megemlékezésre, kivéve Putyint

A múlt hónapban a megemlékezéseket szervező Mission Libération megerősítette, hogy bár Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háború miatt persona non grata, az orosz képviselők meghívást kapnak az ünnepségre. Moszkvát korábban kivétel nélkül meghívták a franciaországi háborús megemlékezésekre.

Mi a francia kormányra hagyatkoznánk, amely a normandiai megemlékezést szervezi. De ez talán emlékeztetni fogja az oroszokat arra, hogy egyszer valóban valódi nácik ellen harcoltak, nem pedig képzeletbeliek ellen Ukrajnában

– tette hozzá az egyik tisztviselő.

Most azonban, hogy az orosz inváziós haderő felújította offenzíváját Észak-Ukrajnában, amerikai és brit tisztségviselők is aggodalmukat fejezték ki az oroszok részvételével kapcsolatban. A múlt héten a Fehér Ház is nemtetszését fejezte ki pontosan emiatt.