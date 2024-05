Az Egyesült Királyság hivatalosan 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Ugyanakkor azok az uniós polgárok, akik azt ezt követő, 11 hónapig tartó átmeneti időszak végéig törvényesen és életvitelszerűen telepedtek le a szigetországban, továbbra is az országban maradhatnak, megtartva az összes megszerzett jogosultságukat.

Ehhez azonban határozatlan idejű tartózkodási engedélyt, vagyis letelepedési státuszt kell kérniük. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc állampolgáraira.

Az említett országokból összesen mintegy 7 millió 899 ezer kérelem érkezett március 31-ig, ebből 186 ezret magyarok nyújtottak be.

A legtöbb kérelmet a románok nyújtották be, közel 1,7 millió folyamodvánnyal, őket a lengyelek követik 1,2 millióval.

Közülük 3,8 millióan már a letelepedett jogi státuszt is megkapták, 1,9 millióan pedig az előzetes letelepedett jogi státuszt. Ezutóbbit azok kaphatják meg, akik a benyújtáskor törvényesen és életvitelszerűen még nem töltöttek el öt évet Nagy-Britanniában, ugyanakkor ők is megvárhatják az öt év leteltét, és a megszerzett jogosultságaikat is maradéktalanul megtarthatják.

A brit belügyminisztérium a héten jelentette be, hogy további öt évvel meghosszabbítja a rendelkezésre álló időt a végleges letelepedett státusz megszerzéséhez azon kérelmezők számára, akik valamilyen oknál fogva az előzetes letelepedett státuszuk lejárta után nem igényelték a végleges letelepedési engedélyt.