Görög és lengyel vezetők arra kérték Ursula Von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy kezdeményezze egy közös légvédelmi pajzs létrehozását, amelyet az unió finanszírozna. Az EU-nak szüksége van egy új „zászlóshajó programra”, például egy európai légvédelmi pajzsra – írta közös levélben Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök és lengyel kollégája, Donald Tusk.

Ursula von der Leyen csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében áldását adta az ötletre, miközben megismételte felhívását több közös védelmi projektre. A két ország vezetője azt is kérte, hogy a következő, június végi EU-csúcson tárgyalják meg a kérdést. A levelet csütörtökön küldték el Ursula von der Leyennek – írja a Bloomberg.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X