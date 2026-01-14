A modern harcászati eszközök korában is fontos szerepe van a honvédségi élő erőnek, amelyet nemcsak a harctéren, hanem vis maior helyzetekben is be lehet vetni – mutatott rá az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc annak kapcsán beszélt erről, hogy Horvátországban már megkezdődött a fiatalok sorozása és január első napjaiban mintegy 1200-an kapták meg a behívólevelüket.

A szakértő kifejtette, hogy egyre kevesebb az olyan katonakorú fiatal, aki önként, szabad akaratából vállalja a katonai hivatást. Ugyanakkor az is látszik, hogy a kritikus globális biztonsági helyzet, illetve a különféle vészhelyzetek kapcsán szükségük van az országoknak humán erőforrásra.

"Nemcsak fegyveres konfliktusok esetében kell a katonaságra gondolni, hanem például árvíz idején segítenek homokzsákokat pakolni, vagy ha eltűnik egy idős ember, közreműködhetnek a felkutatásában a katonák is" - jelezte.

A biztonságpolitikai szakértő szerint mindazonáltal

a sorkatonaság legfőbb pozitívuma az, hogy ha háborús helyzet áll elő vagy akár csak veszélyhelyzet, feszültség van, nem akkor kell azzal foglalkozni, hogy megkapják a fiatalok azt a minimális alapkiképzést, amely révén meg tudják védeni a hazájukat, hanem már rendelkeznek ezekkel a képességekkel.

„Nem ördögtől való a sorkatonai szolgálat. Egy szükséges rossz, aminek sok előnye van” - hangsúlyozta a szakértő.

Nem véletlen, hogy számos országban – például a balti államokban vagy a lengyeleknél – soha ki sem vezették. Az pedig, hogy a jövőben hány ország dönt a sorkatonaság be, illetve visszavezetéséről, szerinte az orosz-ukrán háború menetétől és az Egyesült Államok politikai hozzáállásától is függ.

A kérdés főként az európai országokra nézve lehet érdekes, hiszen Washington viszonya jelenleg „nem kifejezetten baráti” az európai államok egy részével - mutatott rá.

Kaiser Ferenc szerint egyébként a XXI. században a modern sorkatonaság már úgy működik, mint ahogy az Svájcban vagy Finnországban: néhány hetes vagy maximum pár hónapos intenzív alapkiképzés után évente egy-két periódusban néhány napra kapnak behívót a sorkatonák.