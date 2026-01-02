Rendhagyó, de közel sem példa nélküli módon a francia Alzheimer Kutató Alapítvány egy tombolán kínálja eladásra Pablo Picasso 1941-es, Tête de femme című akvarelljét,

Az avantgárd remekmű értéke több mint 1 millió euró, miközben a tombolajegyek ára csupán 100 euró.

A tombolasorsolás 2026. április 14-én lesz a párizsi Christie’s aukciósházban.

Az alapítvány a bevétellel az Alzheimer-kór kutatását támogatja, és „1 Picasso 100 euróért” néven hirdették a kezdeményezést, mely Olivier Picasso, a művész unokája jóváhagyásával valósul meg, mint a művész nagylelkű örökségének folytatása – adta hírül a Guardian.

A sorsolást a francia producer, Péri Cochin szervezte, aki 120 ezer jegy eladását tűzte ki célul, így 11 millió eurót gyűjthetnek Alzheimer-kutatásra.

Ha viszont nem fogy elég jegy, a sorsolás résztvevői visszakapják a pénzüket.

Az idén is meghirdetett kezdeményezés követi Cochin korábbi, 2013-ban és 2020-ban tartott Picasso-sorsolásait, amelyek révén összesen több mint 10 millió eurót gyűlt össze, és életre szóló élményt nyújtottak a nyerteseknek.

A Tête de femme még a náci megszállás idején készült Párizsban, és történelmileg is jelentős alkotás.