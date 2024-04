Nem készül azonnali megtorlásra Izrael a szombat éjjel indított iráni támadásra válaszul. Benjamin Netanjahu kormányfő egy zártkörű megbeszélésen elmondta, hogy

„okos választ” kell adni a perzsa állam Iégicsapásaira. El kell érni, hogy az irániak feszülten és idegesen várakozzanak, úgy érezzék, hogy bármelyik percben lecsaphat hazájukra az izraeli hadsereg.

A háborús kabinet üléséről kiszivárgott információk szerint a kormány azt tervezi, hogy a válaszcsapás előtt tájékoztatja az Egyesült Államokat a küszöbön álló műveletről. Ennek az a célja, hogy a térségben tartózkodó amerikai csapatoknak legyen elég idejük felkészülni az esetleges iráni reakcióra - számolt be tagesschau.de német hírportál.

Irán a két ország konfliktusának történetében először támadást indított Izrael ellen.

Nem hivatalos értesülések szerint a perzsa állam hadserege vasárnapra virradóra 185 drónt, 36 manőverező robotrepülőgépet és 110 föld-föld rakétát indított, ezek túlnyomó többségét az izraeli védelmi erő még az ország légterén kívül lelőtte.