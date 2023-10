Az egész világ elítéli az Izrael ellen indított támadást, miután a Hamász palesztin radikális mozgalom fegyveresei meglepetésszerű, összehangolt támadást hajtottak végre Izrael ellen. Szombat este Iszmáil Haníje a csoport vezetője az al-Aksza TV-ben elmondott beszédében kijelentette, véget kell vetniük a felkeléseknek és forradalmaknak, céljuk, hogy harc árán felszabadítsák a földjüket, és kiszabadítsák minden emberüket az (izraeli) börtönökből.

Vasárnap este is folytatódtak a tűzharcok a Gázai övezet szomszédságában, a palesztinok rakétákat indítottak a Gázai övezetből Izrael területére. A határ menti Beeri és Kefar-Aza kibucban a hadsereg vasárnap délutánig nem tudta megtisztítani a területet az iszlamista behatolóktól.

A gázai iszlamisták vasárnap is egész nap rakétákkal lőtték az izraeli településeket, s az izraeli hatóságok a helyi médiában folyamatosan közölték az éppen tűz alá került falvak, városok nevét.

Izrael 2020-ban több arab országgal rendezte kapcsolatát, de a palesztinokkal nem sikerült.

Először az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, valamint magasabb szintre emelte a kapcsolatait Marokkóval és Szudánnal annak ellenére, hogy a palesztinokkal folytatott tárgyalások évek óta be vannak fagyasztva. Izrael amerikai közvetítéssel Szaúd-Arábiával is tárgyalásokba kezdett a kapcsolatok rendezéséről, ami kiváltotta számos palesztin szervezet bírálatát.

Mahmúd Abbász palesztin elnök kijelentette Antony Blinken amerikai külügyminiszternek, hogy a palesztinokkal szembeni „igazságtalanság" vezetett az Izraellel való konfliktus kirobbanásához - jelentette a WAFA palesztin hírügynökség. A telefonbeszélgetés során Blinken felszólította a Palesztin Hatóságot, tegyen lépéseket a nyugalom és a stabilitás helyreállítása érdekében.

Antony Blinken a biztonsági intézkedések megerősítéséről tárgyalt Jichák Hercog izraeli elnökkel és Eli Kohen külügyminiszterrel. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok rendíthetetlenül támogatja Izraelnek az önvédelemhez való jogát - olvasható a közleményben. Antony Blinken török kollégájával, Hakan Fidannal is megvitatta az izraeli-palesztin konfliktust. Fidan előzőleg katari, szaúdi, iráni, egyiptomi és palesztin kollégáival is tárgyalt a harcokról. Recep Tayyip Erdogan török elnök önmegtartóztatásra szólította fel a feleket, és határozottan elítélte a polgári áldozatok halálát.

Joe Biden a Hamász fegyveres akcióját esztelen támadásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez. Az elnök megismételte, hogy országa határozottan elítéli az izraeli civilek elleni cselekményt. Beszámolt arról is, hogy egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, akit szintén biztosított az Egyesült Államok rendületlen támogatásáról. Joe Biden közölte, hogy továbbra is szoros kapcsolatban marad az izraeli kormányfővel, és többek között felkérte Abdullah jordán királyt is, hogy vegyen részt a kialakult helyzet körüli egyeztetésekben, valamint az amerikai Kongresszust is arra kérte, tárgyaljon a fejleményekről.

II. Abdulláh jordániai uralkodó a diplomáciai erőfeszítések élénkítését szorgalmazta, de támogatását fejezte ki az Izraelt megtámadó palesztinoknak.

Az iráni külügyminisztérium úgy vélekedett, az Izrael elleni támadás a palesztinok önvédelmi cselekedete, és felszólította a muzulmán országokat, hogy támogassák őket jogaik érvényesítésében. Ez a művelet Palesztina elnyomott népe ellenállási szervezeteinek spontán megmozdulása elidegeníthetetlen jogaik védelmében, és természetes reagálás a cionista háborús uszításra és provokatív politikákra - idézte az iráni állami média Nászir Kanánit, a külügyminisztérium szóvivőjét. Ali Bahadori-Dzsaromi kormányszóvivő az állami médiának azt mondta: a támadások „bebizonyították, hogy a cionista rezsim sérülékenyebb, mint valaha, és a kezdeményezés a palesztin fiatalok kezében van". Irán „támogatja a palesztin nemzet legitim védelmét" - jelentette ki Ebrahim Raiszi iráni elnök.

Bosszút ígért izraeli miniszterelnök.

Benjámin Netanjahu televíziós beszédében kijelentette: rommá változtatnak minden helyet, ahol a Hamász rejtőzködik. Felszólította a Gázai övezet lakosait, hogy „most hagyják el az enklávét, mert mindenütt erővel fognak fellépni".

Az izraeli hadsereg szombat éjjel és vasárnap reggel végre is hajtotta az ellencsapásokat a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász és Iszlám Dzsihád terrorszervezet ellen, valamint északon a libanoni határnál. Felszámolta az iszlamista Hamász terrorszervezet tíz, harcokhoz infrastruktúrát biztosító létesítményét, köztük a titkosszolgálati központját, és egy a szervezet légierejét szolgáló épületet.

Emellett lőtték a Hamász finanszírozására használt két bankfiókot, köztük a szervezet terrorista tevékenységének pénzügyeit segítő Iszlám Nemzeti Bankot is.

Szombaton a Gázai övezetet uraló terrorszervezetek fegyveresei nagyszabású, több ezer lövedékből álló rakétatámadást indítottak Izrael ellen, az azóta zajló harcokban megöltek legkevesebb hétszáz izraelit. Eddig 2156 sebesültet szállítottak kórházba, akik közül az életveszélyes és súlyos sebesültek számát háromszázötvennyolcra becsülik. Emellett a Gázai övezetbe hurcoltak több tucat túszt, köztük katonákat és civileket, nőket és gyermekeket is. A szombati volt a legvéresebb Izrael elleni támadás az ötven évvel korábbi jóm kippri háború ótau. Palesztin részről hivatalosan 313 halálos áldozatról és 1990 sebesültről tettek említést. Az Iszlám Dzsihád több mint 310 izraelit tart fogva, akiket a Gázai övezetben hurcoltak el, miután az iszlamista Hamász szervezet radikálisai támadást indítottak Izraellel szemben - közölte vasárnap Zijád en-Nahala, a palesztin szélsőséges csoport főtitkára. Hangsúlyozta, hogy a túszok addig nem térhetnek haza, míg az izraeli börtönökben raboskodó valamennyi palesztint el nem engedik. Becelem nevű izraeli jogvédő szervezet arról számolt be, hogy a Hamász is a mintegy 4500 palesztin rab elengedését követeli cserébe az izraeli túszokért. Az Iszlám Dzsihád is részt vett a Gázai övezetet irányító Hamász szombaton indított támadásában Izrael ellen. Mindkét szervezetet számos ország terrorszervezetként tartja számon. Izraeli számítások szerint a palesztin szélsőségesek több mint száz embert raboltak el, köztük amerikai állampolgárokat is.

Álmukban megölt izraeli katonák, elrabolt gyerekek, utcán kivégzett nők - Mi történik Izraelben? Hogyan történhetett meg, hogy a világ egyik legjobban védett országának katonáival álmukban végeztek az őrhelyükön motoros terroristák? Milyen megtorlást követel, hogy nőket végeztek ki a nyílt utcán? Milyen következményei lehetnek az izraeli háborúnak? Ezekről is kérdeztük Somkuti Bálintot, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatóját. Bővebben >>>

Miközben a külföldi állampolgárokat menekítik, Izrael és a palesztin területek békéjéért imádkozott Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter téren.

Kijelentette, hogy aggodalommal és fájdalommal követi figyelemmel az Izraelben történő eseményeket. Ferenc pápa a fegyveres támadások leállítására szólított fel. Kifejtette: „meg kell érteni, hogy a terrorizmus és a háború semmilyen megoldáshoz nem vezet, egyedül halálhoz, sok ártatlan szenvedéséhez. A háború kudarc, minden háború kudarc."

Lengyelország az Izraelben tartózkodó állampolgárainak kimenekítésére katonai személyszállító repülőgépeket küld. Andrzej Duda lengyel elnök korábban elmondta: a fegyveres akcióban lengyelek nem sebesültek meg.

Bulgária is kimenekítette több állampolgárát Izraelből, a szófiai nemzetközi repülőtéren szállt le egy kormányzati repülőgép Izraelből evakuált mintegy kilencven bolgár állampolgárral a fedélzetén.

Az Izrael elleni támadásokat Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is elítélte, miközben Románia bejelentette, kész orvosi segítséget nyújtani Izraelnek, amennyiben szükséges. Alexandru Rafila, a bukaresti egészségügyi tárca vezetője szerint a politikai nézeteltérések csak párbeszéd útján rendezhetők, és elfogadhatatlan a civil lakosság elleni támadás. A román külügyminisztérium a Tarom légitársaság két gépével 346 román és külföldi állampolgárt szállított haza Izraelből, további 92 román állampolgárt Jordániából próbálnak hazaszállítani, miután Izraelből oda menekültek.

Emmanuel Macron francia elnök elsőként jelezte, hogy határozottan elítéli a jelenleg is tartó terrortámadásokat Izraelben, és kifejezte, hogy ragaszkodik Izrael biztonságához.

Spanyolország a polgári lakosság elleni erőszak beszüntetésére szólított fel, határozottan elítélve a terrorizmust. Pedro Sánchez miniszterelnök az X (korábban Twitter) közösségi online platformon kifejezte, hogy Spanyolország fenntartja elkötelezettségét a regionális stabilitás mellett.

Németország rendíthetetlenül kiáll Izrael mellett - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár Berlinben. Sajtónyilatkozatában aláhúzta, hogy Izrael biztonsága Németország számára államérdek. Ismertette, hogy telefonon beszélt Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel, akit biztosított Németország szolidaritásáról.

Két thaiföldi és egy kambodzsai állampolgár is meghalt a hétvégi izraeli-palesztin fegyveres támadásokban - közölte a két ázsiai ország kormánya . Kijevi közlés szerint két ukrán állampolgár is életét vesztette. Nepál tíz, Franciaország egy halálos áldozatról számolt be hivatalosan.

A konfliktus miatt számos légitársaság is felfüggesztette vagy korlátozta útjait Izraelbe.

A Lufthansa, az Air France, az olasz és a spanyol légitársaság, továbbá több tengerentúli cég is szünetelteti járatait vagy jelentősen korlátozta azok számát. A Wizz Air már korábban bejelentette, hogy a Magyarországról Tel-Avivba, illetve onnan visszainduló járatait felfüggesztette.

A magyar hatóságok nem tudnak magyar áldozatról, sérültről Izraelben, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy egyelőre ne utazzon a közel-keleti országba.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös mentőakciója keretében a Magyar Légierő két repülőgépe 215 emberrel a fedélzetén elhagyta az izraeli légteret és immár biztonságos légtérben haladnak Magyarország felé - közölte Szijjártó Péter vasárnap este a Facebook oldalán.

Mint minden esetben, most is csak akkor adunk tájékoztatást ilyen akciókról, amikor az abban érintettek már biztonságban vannak. Az idejekorán adott tájékoztatás ebben az esetben is magyar állampolgárok százainak életét veszélyeztette volna - hangsúlyozta a miniszter. Korábban bejelentette, 400, Izraelben tartózkodó magyarral tartják a kapcsolatot. Folyamatosan tájékoztatják őket a biztonsági helyzetről és a repülőtér működéséről. Budapesten is a vészhelyzeti központban megemelt konzuli létszámmal dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak a lehető legtöbb segítséget nyújthassák.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország elitéli a terrorizmust, az Izrael elleni támadást, kiáll Izrael mellett. Izrael számíthat ránk ezekben a nehéz órákban - mondta a magyar külügyminiszter.